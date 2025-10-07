Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:04
308 citiri
Călin Georgescu, un nou discurs pentru electoral FOTO /Hepta
Călin Georgescu s-a prezentat marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.
Câteva sute de susținători au așteptat venirea fostului candidat suveranist și au creat un adevărat vacarm în fața secției de poliție, mai ales când favoritul lor a ieșit de la semnarea controlului judiciar. Aceștia au strigat aceleași mesaje: că-l iubesc, că este președinte și să nu-i părăsească.
În stilul deja cunoscut, Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, dar a rostit un nou discurs mesianic.
"Eu le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt aici din toată țara și am impresia că acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am. Vedeți, respectul unui popor izvorăște din respectul și ordinea relației sale cu Dumnezeu. Asta demonstrează oamenii astăzi. Este chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om, și un conducător al unei națiuni are datoria să fie oglinda demnă a acestei imagini.
În momentul în care în fruntea țării ajunge ilegitim cineva care batjocorește această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit și dezorientat.
Eu spun că astăzi țara stă să cadă și că statalitatea României este în moarte clinică.
Dictatura s-a instalat și este nevoie de o nouă republică. Acest lucru nu va înflori din ceea ce noi așteptăm de la Parlament sau Guvern, nu putem să așteptăm acest lucru, dar țara va reînvia și își va regăsi demnitatea de altădată prin atitudinea noastră creștină fermă, având numai iertarea în față și prin a manifesta rugăciune aspră, stăruitoare și fapte care să demonstreze iubirea de semeni și de glia străbună, doar cu Dumnezeu înainte", a declarat Calin Georgescu.
Proces amânat
Trimis în judecată pentru infracțiuni în două dosare penale, Călin Georgescu nu a ajuns până acum în fața judecătorilor, termenul de săptămâna trecută fiind amânat din cauza protestului magistraților.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se aflau în perioada unui protest, au fost judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.
În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.
