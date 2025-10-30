Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București

Jandarmii bucureșteni au amendat trei persoane joi, 30 octombrie, la adunarea publică din zona Tribunalului Bucureşti, unde Călin Georgescu a fost prezent pentru judecarea contestației fostului candidat la extinderea controlului judiciar.

Doi bărbați și o femeie au fost amendați cu sancţiuni în valoare totală de 7.500 lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după plecarea lui Călin Georgescu de la tribunal.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, amenzile au fost aplicate pentru refuzul de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, la cererea organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, precum şi pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul Poliţiei.

Câteva sute de persoane l-au aşteptat joi pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în faţa Tribunalului Bucureşti, unde s-a judecat contestaţia acestuia la o decizie a instanţei privind prelungirea controlului judiciar, în dosarul în care liderul suveranist este judecat pentru propagandă legionară.

Busculadă după plecarea lui Călin Georgescu

După ce Georgescu a părăsit locaţia, între un grup violent de susţinători şi jandarmi s-a produs o busculadă, iar forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă.

La un moment dat, în apărarea bărbatului a sărit o femeie însărcinată, iar cei din jur au reclamat că a fost agresată de jandarmi, lucru dezminţit de forţele de ordine.

De asemenea, un alt bărbat din grupul violent a fost ridicat de jandarmi şi dus la audieri.

„Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, transmitea Jandarmeria.

