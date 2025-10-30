Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București

Autor: Aniela Manolea
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:20
Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București
Susținătorii lui Călin Georgescu, amendați de jandarmi la Tribunalul București FOTO /Hepta

Jandarmii bucureșteni au amendat trei persoane joi, 30 octombrie, la adunarea publică din zona Tribunalului Bucureşti, unde Călin Georgescu a fost prezent pentru judecarea contestației fostului candidat la extinderea controlului judiciar.

Doi bărbați și o femeie au fost amendați cu sancţiuni în valoare totală de 7.500 lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după plecarea lui Călin Georgescu de la tribunal.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, amenzile au fost aplicate pentru refuzul de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, la cererea organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, precum şi pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul Poliţiei.

Câteva sute de persoane l-au aşteptat joi pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în faţa Tribunalului Bucureşti, unde s-a judecat contestaţia acestuia la o decizie a instanţei privind prelungirea controlului judiciar, în dosarul în care liderul suveranist este judecat pentru propagandă legionară.

Busculadă după plecarea lui Călin Georgescu

După ce Georgescu a părăsit locaţia, între un grup violent de susţinători şi jandarmi s-a produs o busculadă, iar forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă.

La un moment dat, în apărarea bărbatului a sărit o femeie însărcinată, iar cei din jur au reclamat că a fost agresată de jandarmi, lucru dezminţit de forţele de ordine.

De asemenea, un alt bărbat din grupul violent a fost ridicat de jandarmi şi dus la audieri.

„Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, transmitea Jandarmeria.

#calin georgescu, #jandarmeria capitalei, #Tribunalul Bucuresti, #Amenzi , #Stiri Calin Georgescu
