Susținătorii lui Călin Georgescu se provocă să alerge desculți și dezbrăcați prin zăpadă. Cine a promovat fenomenul la nivel global

Un nou trend prinde amploare în România: mersul desculț prin zăpadă și înotul în ape reci pentru întărirea sistemului imunitar. Aceste practici, promovate de susținătorii lui Călin Georgescu, au devenit virale pe rețelele sociale în ultimele zile.

Fenomenul nu este nou la nivel global. Olandezul Wim Hof, supranumit "Omul de gheață", și-a construit o carieră pe baza acestor metode și are milioane de adepți în întreaga lume. Cei interesați pot participa la taberele sale de antrenament pentru aproximativ 3.000 de euro sau pot urma lecții online printr-o aplicație care costă aproape 10 euro pe lună. arată Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, metodele lui Hof nu sunt lipsite de controverse. Potrivit jurnalistului Scott Carney, cel puțin 21 de persoane au murit în timp ce practicau tehnicile acestuia. În prezent, în Statele Unite, un tată a intentat un proces împotriva lui Hof și a companiei Innerfire, solicitând daune de 67 de milioane de dolari, după ce fiica sa s-a înecat în piscină exersând aceste metode.

"Aceasta este prima acțiune legală formală intentată împotriva lui Hof într-un tribunal american de când și-a început activitatea publică, în urmă cu aproximativ zece ani", scrie Scott Carney.

Călin Georgescu: „Nu simt frigul”

În România, ideile lui Wim Hof sunt promovate de ani buni de Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu. Un videoclip viral îl arată pe Călin Georgescu înotând într-un lac înghețat, în mijlocul Alpilor.

Ads

"Totul în lumea asta este energie și informație. Vibrație și frecvență. Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul", spune Georgescu în clip, îmbrăcat gros la începutul filmării.

Apoi, acesta se dezbracă și intră în apa rece, explicându-și convingerile:

"Este iarnă. Afară sunt minus șase grade. Lângă mine este un lac splendid. Și am să înot în acest lac; pentru că nu-mi este frică. Nu-mi este frig. Pentru că tot ceea ce fac, fac prin Dumnezeu. Și voi comunica cu el prin inima mea. Nu am nevoie de Facebook, nu am nevoie de internet, nu am nevoie de gmail. Am nevoie doar de inima mea, ca să aflu înțelepciunea Lui."

După ce înoată, Georgescu își continuă discursul:

"Am încredere în sistemul meu imunitar. Pentru că am încredere și credință deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Aici este realitatea. Aici este informația, nu în laborator. De aceea nu-mi este frig. Nu simt frigul. Simt puterea. Simt că trăiesc. Sunt liber."

Ads

Cristela Georgescu, ghid pentru începători

Soția sa, Cristela Georgescu, promovează de ani de zile mersul desculț prin zăpadă, susținând că frigul nu provoacă răceală și că această practică întărește sistemul imunitar.

"Răceala (ca și restul "bolilor") nu e cauzată din exterior. Adică nici de vremea rece, nici de apa rece, nici de virusuri, nici de alți inamici invizibili cu care ne luptăm și pe care dorim să-i lichidăm cu orice preț (tot cu ceva venit din exterior, firește).

Nu vă pierdeți cu firea! Frigul nu produce răceală (nu ne curg mucii și ochii că am răcit de la frig, ci din alte motive, iar frigul ne ajută!), nici apa rece pe corp", scrie aceasta pe site-ul ei.

Cristela Georgescu oferă și un ghid pentru începători:

"Mersul desculț prin zăpadă este un tonic tonic nebănuit al sistemului imunitar. Favorizează descărcarea organismului de energia electrostatică (n-aveți cum să scăpați de ea) și are efect sedativ. Se începe cu 5-10 secunde și se crește zilnic cu 5 secunde până se ajunge la 5 min de mers, rulând alert călcâi – talpă – vârf."

Ads

Românii sunt invitați la o horă desculți în Piața Constituției

Jurnalista Anca Alexandrescu, susținătoare a acestei practici, a anunțat că pe 22 februarie, în Piața Constituției, mai mulți români se vor aduna pentru a merge desculți prin zăpadă și a dansa o horă, în ciuda temperaturilor de minus 10 grade Celsius.

"Am preluat și eu provocarea celor care ieri mi-au răspuns și au fost și mai curajoși decât mine! Fiți liberi, oameni buni! Nu vă mai temeți de gura lumii! Sâmbătă pe 22 românii vin și desculți în zăpadă să se înhorească! Au dovedit-o deja! Și da, poate data viitoare voi dansa în zăpadă cu Cristela Georgescu! Poate vom și găti împreună! Sunt un om liber și nu aș renunța pentru nimic la asta!", scrie aceasta pe Facebook.

Între timp, rețelele sociale sunt pline de videoclipuri în care oamenii își testează limitele prin astfel de provocări. Susținătorii lor spun că aceste practici îmbunătățesc circulația sângelui, reduc inflamațiile și oferă o stare generală de bine.

"După frig vine o stare de bine... un fel de reset pentru minte și corp. Încearcă și tu! Începe cu câteva secunde și lasă corpul să simtă!", este unul dintre mesajele care circulă pe internet.

Ads