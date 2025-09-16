Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria

Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit atât suport financiar, cât și logistic. În același timp, ancheta evidențiază implicarea unor apropiați cu profil controversat, unii foști combatanți în Legiunea Străină, și posibile planuri de acțiuni violente pentru influențarea procesului electoral și destabilizarea ordinii constituționale.

A existat un plan timpuriu și bine structurat pentru candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, în care un rol semnificativ l-a avut Horațiu Potra, atât în conturarea strategiei de campanie, cât și financiar.

Potra i-a plătit chiria lui Georgescu în campanie, de 16.000 lei și i-a dat în mod repetat sume în numerar, susțin procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată, consultat de G4Media.

Mașină și bani pentru chirie

Colaborarea dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra ar fi început încă din anul 2022.

Procurorii menționează și sprijinul financiar pe care Potra i l-a dat lui Georgescu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra, Panța Dan Cristian, inculpat și el în dosar.

Ads

„Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 RON, a fost efectuată de Potra Horațiu în numerar, iar conversațiile din aplicațiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment. De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui Potra Horațiu, în locații din București și Ilfov”, mai menționează procurorii.

Ce rol aveau gărzile de corp a lui Călin Georgescu

Marin Burcea, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, aghiotantul lui Călin Georgescu era coordonatorul dispozitivului de protecție format din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze, arată procurorii.

„Burcea Marin este un apropiat al numiților Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu. În calitățile mai sus menționate, Burcea Marin avea, printre altele, și rolul de a mijloci transmiterea de mesaje între Georgescu Călin și alte persoane.

Ads

Burcea Marin se afla în relații apropiate cu Mihai Dorina, despre aceasta cunoscându-se că ar fi fost încadrată ca militar începând cu anul 1983 în cadrul trupelor de desant, activând în diverse teatre de operațiuni sub comanda generalului maior Grigore Baștan.

Mai mult, în mediul online, despre Mihai Dorina s-a vehiculat că și-ar fi desfășurat o perioadă de timp activitatea în cadrul Armatei Române, că deține un brevet de parașutist, că este expert în economie, că vorbește fluent șapte limbi străine, precum și că ar fi fost 8 ani pe frontul din fosta Iugoslavie.

Relația apropiată dintre Mihai Dorina și Burcea Marin este evidențiată și de afacerile gestionate în comun de aceștia, printre care administrarea societăților MRNBUR AUTO CREDIT IFN SRL și HUGO MODELS MANAGEMENT SRL.

Conform datelor disponibile în mediul online, Mihai Dorina se află în raporturi apropiate cu militari ceceni din trupele speciale aflați în anturajul generalilor Ramzan Ahmatovici Kadîrov (președintele Ceceniei) și Zamid Alievici Chalaev.

Ads

Mihai Dorina i s-a confesat lui Burcea Marin că ar fi primit de la generalul cecen Zamid Alievici Chalaev un colier inscripționat cu mesajul „LOVE”, transmițându-i în acest sens o poză pe Facebook cu respectivul obiect. Tot pe Facebook aceasta a postat un mesaj de apreciere față de Zamid Alievici Chalaev.

De altfel, pe contul de Facebook al sus-numitei aceasta apare în mai multe poze alături de militari ceceni, fiind de asemenea postate mesaje elogioase la adresa lui Vladimir Putin, președintele Federației Ruse”, arată procurorii.

Marin Burcea i-ar fi dezvăluit lui Dorina Mihai planul pentru Călin Georgescu: „E ultima șansă alegerile care vin, dacă nu se schimbă sistemul, suntem pa… eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el întruna, că El ne dă forță, dar dacă nu o folosim nu e cu nimic vinovat … trebuie pus părul pe ei. Simplu, nu rugăciuni și speranțe.”

Ads

Procurorii mai menționează că, în 15 ianuarie 2025, Marin Burcea a realizat un virament bancar din contul său personal către Laurențiu Călin Munteanu, gardă de corp a lui Călin Georgescu, pentru suma de 5.500 de lei, existând indicii că Georgescu își plătește gărzile de corp prin aghiotantul său.

Întâlnirea lui Georgescu cu Potra

La data de 22 decembrie 2024, Marin Burcea, aghiotantul lui Georgescu, și Horațiu Potra au avut o întâlnire de câteva ore la Hotel EPOQUE din București. În aceeași locație, a doua zi, a avut loc o întâlnire între Georgescu și Potra.

„La data de 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 – 12:36”, arată procurorii.

Două zile mai târziu, Burcea a mers în comuna Albota, jud. Argeș, unde s-a întâlnit cu Daniel Petrescu, organizator al manifestației publice din 24 ianuarie 2025 din București, la inițiativa lui Georgescu Călin.

Ads

„Ilustrativ pentru filosofia de acțiune a angrenajului constituit în jurul inculpatului Georgescu Călin și pentru sedimentarea concluziei că recursul la violențe reprezenta o opțiune viabilă este și faptul că, în timpul manifestației, participanții au părăsit locul declarat al adunării publice și s-au deplasat în Piața Victoriei, unde parte din aceștia au desfășurat timp de mai multe ore activități de provocare a forțelor de ordine în scopul generării unor acte de violență”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor, „în cadrul rețelei de suport, s-au evidențiat și legăturile strânse dintre Sechila Eugen-Ionuț cu Georgescu Călin și Potra Horațiu, legături care au presupus ca, încă din 3 martie 2022, Sechila Eugen Ionuț să-i propună lui Potra Horațiu să-l pună în contact cu Georgescu Călin, propunerea fiind acceptată”.

Eugen Schila strângea mercenari pentru Georgescu

Conform procurorilor, Eugen Schila manifesta preocupări pentru coagularea, într-o formă asociativă, a unui nucleu de cetățeni români, foști combatanți în Legiunea Străină, ca filieră autohtonă a organizației înființate la Paris, „existând indicii că prin aceasta viza să își pună în practică motivațiile ideologice, radical-naționaliste, prin mijloace și metode specifice operațiunilor militare”.

Ads

„Foștii combatanți în Legiunea Străină au realizat mai multe întâlniri, evidențiindu-se cea la care au participat Potra Horațiu, Sechila Eugen-Ionuț și Anechitei Romeo Mihai, existând în acest sens o fotografie efectuată la data de 20 mai 2021 și postată pe contul personal de Facebook al lui Potra Horațiu.

Sechila Eugen-Ionuț, beneficiind de suportul unor foști legionari, s-a implicat în organizarea a zeci de tabere de haiducie, prin intermediul cărora viza recrutarea ideologică a participanților și deprinderea de către aceștia a unor abilități combative pe linia utilizării armelor de foc și a armelor albe. În acest context, sus-numitul a utilizat scenarii tactice (realizarea de ambuscade), având ca țintă structurile naționale de aplicare a legii (Jandarmeria Română, Poliția Română etc.).”

Încă din anul 2020, Sechila își exprimase disponibilitatea de a recurge la acțiuni radicale care să vizeze suprimarea vieții unor reprezentanți ai autorităților statului: ”….io în anarhismul meu… îi aștept la cotitură, că io știu că gloanțele chiar omoară oamenii, știi…gloanțele trec prin ziduri, trec prin materie dură…, și la urma urmei, mi se fâlfâie frate”.

Ads

„De asemenea, aspectele relevate în urma efectuării perchezițiilor informatice probează activitățile desfășurate de Nedelcu Andrei Ștefan, Lup Andrei Florin și Panța Dan Cristian sub coordonarea inculpatului Potra Horațiu care au vizat asigurarea suportului financiar și material inculpatului Georgescu Călin, atât în perioada de precampanie, cât și pe durata derulării campaniei electorale și care au presupus punerea la dispoziția inculpatului Georgescu Călin de către Nedelcu Andrei Ștefan, în data de 15 iunie 2024, a sumei de 10.000 USD, realizarea unei întâlniri între Lup Andrei Florin și Georgescu Călin în data de 01 octombrie 2024, precum și punerea la dispoziția inculpatului Georgescu Călin, cu titlu gratuit, de către inculpatul Panța Dan Cristian, a unei limuzine de lux, închiriată începând cu luna iunie 2024 prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL.

Astfel, analiza conduitei electorale a candidatului Georgescu Călin a relevat un aspect esențial pentru înțelegerea modului în care a fost concepută și desfășurată campania acestuia: alegerea deliberată de a se înconjura de persoane cu un profil profund controversat, care nu doar că au fost tolerate în proximitatea sa, ci au fost învestite cu roluri active în promovarea candidaturii. Aceste persoane au oferit sprijin direct și constant pe toate planurile, de la mobilizarea electoratului și propagarea mesajului său electoral, până la gestionarea unor componente logistice ori de comunicare, devenind astfel actori relevanți în arhitectura campaniei,” subliniază procurorii.

Ads