Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 03:40
220 citiri
Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
Călin Georgescu FOTO / Hepta

După zece luni de la izbucnirea scandalului care a zguduit scena politică și a aruncat România într-o dezbatere aprinsă despre vulnerabilitățile sale democratice, autoritățile au făcut primul pas împotriva atacului subversiv orchestrat de Kremlin.

Procurorii au anunțat trimiterea în judecată a fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, acuzat de infracțiuni împotriva ordinii constituționale, un dosar calificat drept una dintre cele mai grave agresiuni hibride la adresa statului român de după 1989.

Deși în luna mai își anunța retragerea din viața publică, Georgescu a revenit cu discursul adresat unui public fidel, atras de mesajele sale radicale și de narațiunile consonante cu propaganda rusă.

Procesul său ar putea însemna fie finalul politic al unui personaj controversat, împins definitiv în istorie, fie transformarea acestuia într-un simbol victimizat, cu potențial de exploatat electoral la viitoarele confruntări politice.

Într-o analiză pentru Ziare.com, analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat al Ministerului Afacerilor Externe, punctează asupra vulnerabilităților României în fața propagandei ruse și a unor actori interni care o propagă.

Analistul afirmă că fostul candidat, pe care îl numește „legionarul Georgescu”, a fost la „doi centimetri” de a prelua efectiv controlul asupra deciziilor importante ale statului.

„Legionarul Georgescu este un factor de destabilizare în România, mestecând neîncetat narațiunile Kremlinului”

Eusebiu Slăvitescu amintește că Georgescu anunțase, la un moment dat, că se retrage din viața publică, dar revenirea sa rapidă pe scena mediatică dovedește, spune analistul, că este un „factor de destabilizare”, rostogolind constant „narațiunile Kremlinului”.

„Chiar am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale, prin legionarul Georgescu. Iar acest lucru fără ca Rusia să tragă un singur glonț. Aici vorbim de o vulnerabilitate masivă a României. Vă amintiți când a spus că se retrage din viața publică? N-a ținut mult. E clar că legionarul Georgescu este un factor de destabilizare în România, mestecând neîncetat narațiunile Kremlinului, de unde își primește instrucțiunile”, a punctat Eusebiu Slăvitescu într-un dialog cu Ziare.com.

„Va continua să destabilizeze România — asta până când va fi condamnat”

Eusebiu Slăvitescu susține că influența lui Călin Georgescu rămâne periculoasă pentru România, însă are convingerea că, în cele din urmă, acesta va fi tras la răspundere. Analistul crede că, dacă acuzațiile rămân solide și sistemul judiciar își va face datoria, drumul politic al lui Georgescu se va încheia cu o condamnare.

„Va continua să facă jocul Rusiei atâta timp cât încă se mai uită zece români în gura lui. Iar, pentru moment, cel puțin două milioane de români se uită la tâmpeniile debitate în timp ce poartă o cămașă și o cravată frumoasă. Fără dubii va continua să destabilizeze România — asta până când va fi condamnat. Nu prea văd cum poate scăpa de pușcărie. Acuzațiile sunt foarte serioase, iar sistemul, cred, și-a dat seama cât de vulnerabil este, dacă nebunul ăsta era la doi pași să fie președintele României. Ce coșmar!”, a mai spus Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
Rusia a elaborat un plan complex pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a împiedica guvernul pro-european să mențină țara pe calea aderării la UE, potrivit documentelor...
Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși 101 deputați. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor...
#calin georgescu, #Rusia, #alegeri, #suveranisti, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
a1.ro
Un nepalez care a lucrat 4 ani in Romania a decis sa mearga acasa. Cineva a filmat tot momentul emotionant. Cum ii arata casa
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce depune AUR moțiuni cu șanse minime să treacă: „Sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. Au crescut foarte mult călărind trei teme”
  2. Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
  3. Românii vor partide noi, dar „nou” înseamnă, de fapt, AUR? „Fiecare ciclu electoral, din 2012 încoace, a adus partide noi în Parlament”
  4. Ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă. Răspunsul dat de procurorul general al României
  5. Ce au discutat la Cotroceni președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției. Tema care a dus la un nou blocaj SURSE
  6. PSD și „liniile roșii”. Șansele ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului la presiunea PSD: „Joacă această carte. Și ei, și extremiștii”
  7. Călin Georgescu se visa președintele României încă din 2019, dezvăluie procurorul general Alex Florența
  8. Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
  9. Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
  10. Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"