Theodor Paleologu, despre cultul oligofreniei la români. "Îl practică liberi și nesiliți de nimeni"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:12
Theodor Paleologu FOTO Facebook/ Theodor Paleologu

Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, a comentat miercuri, 1 octombrie, ultimele declarații ale lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României.

În postarea de pe Facebook, Paleologu se întreabă uimit cum de "zeci sau sute de mii de oameni s-au uitat fascinați în gura unui individ care spune numai aberații, vorbe goale și bălării fără acoperire?".

"Există în societatea românească un adevărat cult al oligofreniei. Vă dați seama că, zilele trecute, zeci sau sute de mii de oameni s-au uitat fascinați în gura unui individ care spune numai aberații, vorbe goale și bălării fără acoperire?

Până la 16 ani, am trăit într-o Românie în care cultul oligofreniei era impus de întregul aparat de stat. Prostul satului era erijat în geniu universal. Acum, o parte dintre concetățenii noștri practică acest cult liberi și nesiliți de nimeni", a scris pe rețeaua de socializare.

Călin Georgescu are planuri mari dacă revine în politică

După ce Curtea Constituțională i-a respins candidatura la prezidențialele din luna mai, Călin Georgescu anunțase că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că va rămâne doar un „observator pasiv”.

Luni seară, 29 septembrie, la Marius Tucă Show, fostul prezidențiabil a revenit, se pare, asupra deciziei de retragere.

"Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale", a spus Georgescu, evidențiind faptul că absența sa de pe eșichierul politic a fost doar o etapă de reflecție și de repoziționare.

Facem leul egal cu lira sterlină

După ce a declarat că ar fi vrut o economie a prosperității, nu una de ghetou, jocuri de noroc, cămătari, bancheri, droguri și deznădejde, fostul prezidențiabil a punctat și ce ar face el pentru ca românii să o ducă bine.

"Jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului. Resursele toate îți aparțin, iar o strategie pe care este bine să o ai în inima ta, sunt cinci puncte. Am învățat asta de la maestrul Mircea Malița de la Saburo Okita, care a făcut toată strategia Japoniei pe o pagină.

Numărul unu: legi simple, pe înțelesul tuturor.

Doi: funcționari bine instruiți, capabili să pună în practică.

Trei: taxe și impozite mici, ca țara să se dezvolte.

Patru: o monedă sigură și stabilă, leul egal cu lira sterlină.

Cinci: o țară curată și îngrijită.

Pentru asta e nevoie să ai această strategie în inimă, deci să ai un plan, ăsta este planul, ei nu au niciun plan după șase luni de zile, și autoritatea care să pună în practică acest lucru.

Nu poți prin austeritate să dezvolți o țară, te gândești că cineva se revoltă pe o țară care și-a dorit libertatea. Nu a putut să o ia în 1990, a dorit să o ia anul trecut și își dorește în continuare.", a conchis Georgescu.

