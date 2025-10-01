Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 10:58
389 citiri
Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
Călin Georgescu trebuie să semneze controlul judiciar FOTO Hepta

Călin Georgescu se prezintă din nou la poliție pentru controlul judiciar, în cadrul unui proces în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata dosarului s-a amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se află în perioada unui protest, sunt judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară, în care riscă până la 3 ani de închisoare
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară, în care riscă până la 3 ani de închisoare
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ajunge marți în fața instanței, unde se judecă primul termen din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară....
Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Jurnalistul Radu Banciu, cunoscut pentru stilul său acid și lipsit de filtre, a lansat un val de critici extrem de dure la adresa lui Călin Georgescu și a lui George Simion. Radu Banciu a...
#calin georgescu, #control judiciar, #inchisoare, #condamnare, #proces , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Marturia unei mame care a avut copilul internat la Sfanta Maria, la Iasi: "Imi este foarte frica sa ma mai duc la spital"
DigiSport.ro
Constantin Ivanov a marturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ilie Bolojan și președintele Parlamentului de la Chișinău, întâlnire pentru sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
  2. Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
  3. Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
  4. Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
  5. Cum explică Nicușor Dan creșterea AUR din sondaje: "Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false"
  6. Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene. Despre ce vor discuta liderii europeni
  7. Alegeri la Capitală pe 23 noiembrie? „PSD va dori candidat unic, întrucât a învățat din experimentele trecute, eșuate”
  8. ”2028 riscă să arate foarte rău. Guvernul a promis reforme, dar nu a livrat nimic din ceea ce ar fi trebuit să schimbe statul”, crede un expert în soluționarea crizelor ANALIZĂ
  9. De ce Republica Moldova votează masiv pro-Europa, iar în România AUR zdrobește concurența în sondajele de opinie. „Au dezvoltat o serie de anticorpi”
  10. De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”