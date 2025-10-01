Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare

Călin Georgescu se prezintă din nou la poliție pentru controlul judiciar, în cadrul unui proces în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata dosarului s-a amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se află în perioada unui protest, sunt judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

