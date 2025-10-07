Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:25
Călin Georgescu trebuie să se prezinte marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Inițial, controlul trebuia semnat la sediul IPJ Ilfov, însă procedura a fost mutată la Buftea.
Mai mulți susținători ai fostului candidat s-au strâns la fața locului pentru a-l aștepta. Deși este trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale, Călin Georgescu nu a ajuns până acum în fața judecătorilor, termenul de săptămâna trecută fiind amânat din cauza protestului magistraților.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se aflau în perioada unui protest, au fost judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.
În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.
