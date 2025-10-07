Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:25
219 citiri
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu FOTO Hepta

Călin Georgescu trebuie să se prezinte marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Inițial, controlul trebuia semnat la sediul IPJ Ilfov, însă procedura a fost mutată la Buftea.

Mai mulți susținători ai fostului candidat s-au strâns la fața locului pentru a-l aștepta. Deși este trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale, Călin Georgescu nu a ajuns până acum în fața judecătorilor, termenul de săptămâna trecută fiind amânat din cauza protestului magistraților.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se aflau în perioada unui protest, au fost judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
09:25 - Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu trebuie să se prezinte marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată...
Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
02.10.2025 04:32 - Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților, care, în această perioadă, judecă doar cauzele legate de drepturi și libertăți, precum arestările...
Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
01.10.2025 16:33 - Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară,...
Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
01.10.2025 11:53 - Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a făcut miercuri, 1 octombrie, noi declarații, după ce a semnat controlul judiciar la poliție în dosarul în care este acuzat de propagandă...
Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
01.10.2025 10:58 - Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
Călin Georgescu se prezintă din nou la poliție pentru controlul judiciar, în cadrul unui proces în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata dosarului s-a amânat marți, 30...
Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"
24.09.2025 12:36 - Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"
După semnarea controlului judiciar la IPJ Ilfov, liderul suveranist Călin Georgescu a susținut că rechizitoriul întocmit împotriva sa reprezintă o „rușine juridică” și o „execuție...
Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
24.09.2025 10:25 - Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
Jandarmeria Capitalei a anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, la adunarea publică desfășurată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a fost...
Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
24.09.2025 03:40 - Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
După zece luni de la izbucnirea scandalului care a zguduit scena politică și a aruncat România într-o dezbatere aprinsă despre vulnerabilitățile sale democratice, autoritățile au făcut...
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
19.09.2025 23:43 - Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar o judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a...
Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"
19.09.2025 19:15 - Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"
Analistul Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă, conform căreia Horațiu Potra - șeful mercenarilor lui Călin Georgescu - ar fi avut, anterior acestei misiuni, acțiuni în Africa...
Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
19.09.2025 08:35 - Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
Dezinformarea din 2025 este fundamental diferită de cea sovietică „clasică”, răspândită în România cu precădere înainte de Revoluția din 1989, consideră istoricul Mădălin Hodor,...
Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
19.09.2025 03:00 - Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
După zece luni de la izbucnirea scandalului în care România întreagă a aflat cine este candidatul intrat în turul 2 al alegerilor anulate, autoritățile statului au oferit prima reacție...
Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
18.09.2025 10:20 - Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
Procurorii ar putea cere joi, 18 septembrie, arestarea fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat,...
Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
18.09.2025 03:00 - Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra,...
Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
17.09.2025 20:06 - Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de...
George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
17.09.2025 14:27 - George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de...
Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
17.09.2025 13:50 - Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a comentat concluziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
17.09.2025 12:35 - Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
#calin georgescu, #control judiciar, #trimis in judecata, #acuzatii , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. "Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri."
  2. Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
  3. Olguţa Vasilescu acuză Guvernul că interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. „Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”
  4. Ședință crucială a coaliției de guvernare: Partidele decid câți funcționari din primării vor fi concediați
  5. Candidat unic PSD-PNL-USR la București, misiune imposibilă. Particularitatea acestor alegeri care îndeamnă partidele să aibă un candidat propriu
  6. E sau nu Călin Georgescu „omul rușilor”? „Cineva cu o carismă semi-mesianică. Dă ochii peste cap și îți prostește aproape 40% din populație”
  7. Prefecturile ar putea trece la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Anunțul făcut de Cseke Attila
  8. Suveraniștii au propriul raport despre anularea alegerilor. „AUR joacă din nou cartea sa de polarizare în formă continuată a societății”
  9. Persoană cu autism, despre afirmațiile lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan: „Este jalnic. Folosește o condiție medicală ca pe o jignire”
  10. Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice, demisionată din PSD, revine în politică. În ce partid a intrat