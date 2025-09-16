Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:11
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Călin Georgescu, la un protest de stradă - FOTO Hepta, arhivă

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.

Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, iar Horațiu Potra este considerat liderul grupului paramilitar care îl susținea pe Georgescu. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el", menționează procurorii.

Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București.

Anchetatorii au identificat și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Potra Horațiu din Mediaș. Au fost găsite 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, precum și peste un kilogram de explozibil.

Alex Florența, procurorul general al României, a confirmat că, printre cele 22 de persoane care au fost trimise în judecată, se numără și Călin Georgescu.

Cu privire la campania desfășurată pe Internet, Alex Florența, procurorul general al României, a explicat că anchetatorii au identificat „patru narative cu puternic impact emoțional” care au fost vehiculate în mediul online pentru susținerea lui Călin Georgescu. Aceste idei ar fi “specifice spațiului de manipulare al Federației Ruse”.

