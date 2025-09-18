Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri

Autor: Teodor Bobei
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 03:00
394 citiri
Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Călin Georgescu și George Simion FOTO Hepta

Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra, precum și a altor 20 de mercenari pe care acesta îi avea în subordine, pentru mai multe acuzații, printre care și cea de tentativă de lovitură de stat.

Procurorul General al României, Alex Florența, a descris mecanismul prin care s-a desfășurat războiul hibrid în România, descriind legături clare între acuzați și Moscova și intențiile lui Georgescu și ale mercenarilor de a transforma protestele din București în unele violente, în încercarea de a răsturna „ordinea constituțională”.

Ca să nu rateze oportunitatea de a capitaliza politic, liderul AUR, George Simion, a sărit în ajutorul „mentorului” său din campania electorală, acuzând acțiuni ale „sistemului” menite să justifice anularea alegerilor din 2024 și decizii abuzive luate sub „presiune externă” în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu. De altfel, liderul AUR a îndemnat oamenii să protesteze pentru a-l susține pe „liderul spiritual” al mișcării suveraniste.

Pentru George Simion însă, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu cade cum nu se poate mai bine. AUR este pe val în sondaje, liderul partidului pare să fi reușit să asimileze imaginea lui Călin Georgescu, iar „martirizarea” sa, în contextul în care acesta se asemănă cu Trump, acuzat în 2016 de ingerințe rusești în alegeri, nu face decât să-i crească cota liderului AUR.

În realitate, George Simion, care a încercat de-a lungul ultimelor luni să se disocieze de Călin Georgescu și să preia întregul capital electoral al acestuia, este principalul beneficiar al trimiterii în judecată a fostului candidat independent la prezidențiale și să rămână unicul lider al mișcării suveraniste.

Poate exista însă și un revers al medaliei când vine vorba despre susținerea lui Călin Georgescu în contextul declarațiilor grave care i se aduc, iar analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță crede că o parte din electoratul AUR nu ar fi tocmai fericit că liderul lor „cochetează” cu Rusia.

„George Simion joacă această carte și vedeți declarațiile de după ce a fost publicat rechizitoriul, o carte prin care încearcă să profite de punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu, în sensul în care joacă pe tema asta a victimizării lui Călin Georgescu. Și ați văzut apelurile aproape disperate să iasă lumea în stradă. Nu au avut foarte mare ecou aceste apeluri, dar va juca în continuare această carte”, precizează analistul.

Ion M. Ioniță spune că pentru George Simion este conjunctura favorabilă să rămână „liderul incontestabil” al mișcării suveraniste din România. Chiar și așa, punctează acesta, susținerea pentru Călin Georgescu poate avea și un efect nedorit pentru liderul AUR.

„Pentru că este vorba despre acuzații grave la adresa lui Călin Georgescu, de trădare până la urmă, deci de tentativă de lovitură de stat, de conexiuni cu Rusia și oricât de mult ar fi crescut valul naționalist, ca peste tot în Europa, totuși sunt și oameni naționaliști care nu sunt atât de deciși să joace cartea rusă în România. Ori aceștia s-ar putea să nu fie foarte fericiți văzând că AUR este atât de atașat de Călin Georgescu și după ce au apărut dovezile, faptele pe care procurorii le-au pus în acest rechizitoriu, credem că e greu de apărat o asemenea poziție când sunt destul de bine devoalate în rechizitoriul parchetului”, adaugă jurnalistul.

Ion M. Ioniță spune că Simion promovează narațiunea conform căreia Călin Georgescu este „victima sistemului” și a unor forțe transnaționale. „Călin Georgescu, la rândul său, susține că dosarul lui e copiat după cel al lui Donald Trump, ori nu are nicio legătură una cu alta.”

Jurnalistul precizează că Georgescu încearcă să facă această legătură între cazul său și cazul lui Trump din 2016, când era acuzat de ingerințe rusești în alegerile din SUA, pentru a fi susținut de administrația de la Washington.

„Ideea pentru Călin Georgescu este să facă legătura cu Trump, să se pună în aceeași barcă cu Trump, să spună ori de câte ori poate numele Trump, nu atât pentru cei din România, ci pentru adepții cei mai duri ai liniei MAGA, acei celebri influenceri, care să preia acest mesaj și să-l ducă la urechile administrației Trump. Asta speră el. Speră la un ajutor”, adaugă el.

Ion M. Ioniță este rezervat în privința reacției electoratului suveranist în cazul unei condamnări a lui Călin Georgescu, pe de-o parte pentru că nu se știe când și dacă va veni această condamnare, iar fenomenul pe care acesta l-a lansat s-ar mai putea domoli până atunci.

„S-ar putea ca lucrurile să se mai domolească, din punctul de vedere al suportului general, nu în ceea ce privește retorica. Dar nu știm care va fi reacția la nivelul populației. Dacă cei care sunt suporterii sau simpatizanții vor continua în aceeași măsură să-l susțină pe Călin Georgescu sau va scădea susținerea. În ultima perioadă, anumite măsurători sugerează că s-a mai diminuat acest sprijin, dar asta nu înseamnă mare lucru. Trebuie să vedem după ce mai trece timpul și după ce acest proces va începe și, bineînțeles, după ce se va ajunge la o decizie. Se poate prelungi foarte mult”, conchide analistul.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.

Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, iar Horațiu Potra este considerat liderul grupului paramilitar care îl susținea pe Georgescu. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 de persoane, condus de către el", menționează procurorii.

Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București.

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic.

„Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
03:00 - Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra,...
Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
Ieri, 20:06 - Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de...
George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
Ieri, 14:27 - George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de...
Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
Ieri, 13:50 - Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a comentat concluziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Ieri, 12:35 - Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Ieri, 12:27 - Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
Ieri, 11:19 - Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată...
Sorin Grindeanu: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească” - Mesaj tăios după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu
Ieri, 10:37 - Sorin Grindeanu: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească” - Mesaj tăios după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu
Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat după declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în...
Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor
Ieri, 10:18 - Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de...
Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA
Ieri, 10:05 - Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile...
Călin Georgescu este așteptat la poliție. Este prima apariție după trimiterea în judecată a fostului candidat. Ce a spus avocatul său
Ieri, 08:21 - Călin Georgescu este așteptat la poliție. Este prima apariție după trimiterea în judecată a fostului candidat. Ce a spus avocatul său
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de...
George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
16.09.2025 22:26 - George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu. Într-un LIVE pe...
"Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"
16.09.2025 22:06 - "Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22...
Concluzia procurorului general al României despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”. Ce a descoperit magistratul
16.09.2025 22:00 - Concluzia procurorului general al României despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”. Ce a descoperit magistratul
Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie. Magistratul susține că...
"Trăim într-o lume a șerpilor. Te vând pe 30 de arginți". Reacția judecătoarei supravegheate de procurori în dosarul lui Călin Georgescu
16.09.2025 21:15 - "Trăim într-o lume a șerpilor. Te vând pe 30 de arginți". Reacția judecătoarei supravegheate de procurori în dosarul lui Călin Georgescu
Adriana Stoicescu, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a reacționat marți, 16...
Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
16.09.2025 19:05 - Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
16.09.2025 18:55 - Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
16.09.2025 17:16 - Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
#calin georgescu, #suveranism, #George Simion, #partidul AUR , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Viata secreta la Moscova a celui mai faimos fugar din Europa devenit spion rus
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
DigiSport.ro
Surpriza: 2.000.000 Euro pentru romanul alungat din Ucraina

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
  2. Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"
  3. Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE
  4. Nou scandal în Coaliție. Cu ce l-a mai înfuriat premierul Bolojan de data asta pe liderul PSD Sorin Grindeanu SURSE
  5. Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
  6. Comunicatorul PNL nu comunică. Ciprian Ciucu a plecat de la declarații după o întrebare despre finanțarea presei
  7. Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
  8. L-a convins PSD pe Bolojan? Premierul nu mai exclude prelungirea plafonării la alimentele de bază după 1 octombrie. Când este așteptată decizia finală SURSE
  9. CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
  10. Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional