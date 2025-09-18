Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri

Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra, precum și a altor 20 de mercenari pe care acesta îi avea în subordine, pentru mai multe acuzații, printre care și cea de tentativă de lovitură de stat.

Procurorul General al României, Alex Florența, a descris mecanismul prin care s-a desfășurat războiul hibrid în România, descriind legături clare între acuzați și Moscova și intențiile lui Georgescu și ale mercenarilor de a transforma protestele din București în unele violente, în încercarea de a răsturna „ordinea constituțională”.

Ca să nu rateze oportunitatea de a capitaliza politic, liderul AUR, George Simion, a sărit în ajutorul „mentorului” său din campania electorală, acuzând acțiuni ale „sistemului” menite să justifice anularea alegerilor din 2024 și decizii abuzive luate sub „presiune externă” în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu. De altfel, liderul AUR a îndemnat oamenii să protesteze pentru a-l susține pe „liderul spiritual” al mișcării suveraniste.

Pentru George Simion însă, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu cade cum nu se poate mai bine. AUR este pe val în sondaje, liderul partidului pare să fi reușit să asimileze imaginea lui Călin Georgescu, iar „martirizarea” sa, în contextul în care acesta se asemănă cu Trump, acuzat în 2016 de ingerințe rusești în alegeri, nu face decât să-i crească cota liderului AUR.

În realitate, George Simion, care a încercat de-a lungul ultimelor luni să se disocieze de Călin Georgescu și să preia întregul capital electoral al acestuia, este principalul beneficiar al trimiterii în judecată a fostului candidat independent la prezidențiale și să rămână unicul lider al mișcării suveraniste.

Poate exista însă și un revers al medaliei când vine vorba despre susținerea lui Călin Georgescu în contextul declarațiilor grave care i se aduc, iar analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță crede că o parte din electoratul AUR nu ar fi tocmai fericit că liderul lor „cochetează” cu Rusia.

„George Simion joacă această carte și vedeți declarațiile de după ce a fost publicat rechizitoriul, o carte prin care încearcă să profite de punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu, în sensul în care joacă pe tema asta a victimizării lui Călin Georgescu. Și ați văzut apelurile aproape disperate să iasă lumea în stradă. Nu au avut foarte mare ecou aceste apeluri, dar va juca în continuare această carte”, precizează analistul.

Ion M. Ioniță spune că pentru George Simion este conjunctura favorabilă să rămână „liderul incontestabil” al mișcării suveraniste din România. Chiar și așa, punctează acesta, susținerea pentru Călin Georgescu poate avea și un efect nedorit pentru liderul AUR.

„Pentru că este vorba despre acuzații grave la adresa lui Călin Georgescu, de trădare până la urmă, deci de tentativă de lovitură de stat, de conexiuni cu Rusia și oricât de mult ar fi crescut valul naționalist, ca peste tot în Europa, totuși sunt și oameni naționaliști care nu sunt atât de deciși să joace cartea rusă în România. Ori aceștia s-ar putea să nu fie foarte fericiți văzând că AUR este atât de atașat de Călin Georgescu și după ce au apărut dovezile, faptele pe care procurorii le-au pus în acest rechizitoriu, credem că e greu de apărat o asemenea poziție când sunt destul de bine devoalate în rechizitoriul parchetului”, adaugă jurnalistul.

Ion M. Ioniță spune că Simion promovează narațiunea conform căreia Călin Georgescu este „victima sistemului” și a unor forțe transnaționale. „Călin Georgescu, la rândul său, susține că dosarul lui e copiat după cel al lui Donald Trump, ori nu are nicio legătură una cu alta.”

Jurnalistul precizează că Georgescu încearcă să facă această legătură între cazul său și cazul lui Trump din 2016, când era acuzat de ingerințe rusești în alegerile din SUA, pentru a fi susținut de administrația de la Washington.

„Ideea pentru Călin Georgescu este să facă legătura cu Trump, să se pună în aceeași barcă cu Trump, să spună ori de câte ori poate numele Trump, nu atât pentru cei din România, ci pentru adepții cei mai duri ai liniei MAGA, acei celebri influenceri, care să preia acest mesaj și să-l ducă la urechile administrației Trump. Asta speră el. Speră la un ajutor”, adaugă el.

Ion M. Ioniță este rezervat în privința reacției electoratului suveranist în cazul unei condamnări a lui Călin Georgescu, pe de-o parte pentru că nu se știe când și dacă va veni această condamnare, iar fenomenul pe care acesta l-a lansat s-ar mai putea domoli până atunci.

„S-ar putea ca lucrurile să se mai domolească, din punctul de vedere al suportului general, nu în ceea ce privește retorica. Dar nu știm care va fi reacția la nivelul populației. Dacă cei care sunt suporterii sau simpatizanții vor continua în aceeași măsură să-l susțină pe Călin Georgescu sau va scădea susținerea. În ultima perioadă, anumite măsurători sugerează că s-a mai diminuat acest sprijin, dar asta nu înseamnă mare lucru. Trebuie să vedem după ce mai trece timpul și după ce acest proces va începe și, bineînțeles, după ce se va ajunge la o decizie. Se poate prelungi foarte mult”, conchide analistul.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.

Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, iar Horațiu Potra este considerat liderul grupului paramilitar care îl susținea pe Georgescu. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 de persoane, condus de către el", menționează procurorii.

Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București.

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic.

„Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.

