Vești proaste pentru Călin Georgescu, Magistrații Tribunalului București au luat o decizie în procesul fostului candidat

Călin Georgescu, judecat pentru mai multe infracțiuni grave, rămâne sub control judiciar. Magistrații de la Tribunalul București au decis, joi, să-i prelungească măsura cu încă 60 de zile.

Înainte de publicarea deciziei, la ieșirea din Tribunal Călin Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători. Acesta a declarat:

"Asist la un abandon al legii în favoarea puterii. Un abandon al legii în favoarea vânătorii de oameni. Și eu am speranța că puterea judecătorească nu va anula justiția în favoarea puterii. Actuala putere ar trebui să aibă conștiința subminată, pentru că discreditează și disprețuiește modul în care tratează corpul magistraților. Nu există un dialog bazat pe onoare, soluții oneste și reale. Desconsiderarea rolului magistraților astăzi, în România, duce pe de-o parte la anularea și disprețuirea corpului profesional, iar pe de altă parte la pierderea încrederii cetățenilor în statul de drept. Deci, cu alte cuvinte, eu spun că este o situație foarte gravă, în care practic se anulează valorile adevărate. Valoarea este umilită în România, iar ipocrizia și incompetența sunt răsplătite. Și sincer, îmi pun întrebarea: ce valoare poate să mai aibă onoarea într-o țară unde dezonoarea stă cu regele la masă? Și, evident, regele este gol"

Călin Georgescu este sub control judiciar din 26 februarie 2025, după ce a fost inculpat pentru șase infracțiuni, potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cea mai gravă acuzație este cea de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată, după ce inițial fusese cercetat pentru instigare.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi plănuit destabilizarea României cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, mercenar și fost politician din Mediaș, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care Georgescu s-a clasat pe primul loc.

Alte acuzații aduse lui Georgescu includ: promovarea și elogierea unor personalități implicate în crime de război, răspândirea ideilor fasciste, legionare sau rasiste prin declarații și postări online în ultimii cinci ani, furnizarea de informații false privind finanțarea campaniei și averea, crearea sau sprijinirea unor organizații cu caracter extremist, precum și promovarea violenței, a unui lider autoritar și a ultranaționalismului populist, prezentând România ca victimă a „inamicilor externi”.

