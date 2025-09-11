Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Vești proaste pentru Călin Georgescu, Magistrații Tribunalului București au luat o decizie în procesul fostului candidat

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:30
4450 citiri
Vești proaste pentru Călin Georgescu, Magistrații Tribunalului București au luat o decizie în procesul fostului candidat
Georgescu rămâne în control judiciar / FOTO: captură video Realitatea PLUS (YouTube)

Călin Georgescu, judecat pentru mai multe infracțiuni grave, rămâne sub control judiciar. Magistrații de la Tribunalul București au decis, joi, să-i prelungească măsura cu încă 60 de zile.

Înainte de publicarea deciziei, la ieșirea din Tribunal Călin Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători. Acesta a declarat:

"Asist la un abandon al legii în favoarea puterii. Un abandon al legii în favoarea vânătorii de oameni. Și eu am speranța că puterea judecătorească nu va anula justiția în favoarea puterii. Actuala putere ar trebui să aibă conștiința subminată, pentru că discreditează și disprețuiește modul în care tratează corpul magistraților. Nu există un dialog bazat pe onoare, soluții oneste și reale. Desconsiderarea rolului magistraților astăzi, în România, duce pe de-o parte la anularea și disprețuirea corpului profesional, iar pe de altă parte la pierderea încrederii cetățenilor în statul de drept. Deci, cu alte cuvinte, eu spun că este o situație foarte gravă, în care practic se anulează valorile adevărate. Valoarea este umilită în România, iar ipocrizia și incompetența sunt răsplătite. Și sincer, îmi pun întrebarea: ce valoare poate să mai aibă onoarea într-o țară unde dezonoarea stă cu regele la masă? Și, evident, regele este gol"

Călin Georgescu este sub control judiciar din 26 februarie 2025, după ce a fost inculpat pentru șase infracțiuni, potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cea mai gravă acuzație este cea de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată, după ce inițial fusese cercetat pentru instigare.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi plănuit destabilizarea României cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, mercenar și fost politician din Mediaș, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care Georgescu s-a clasat pe primul loc.

Alte acuzații aduse lui Georgescu includ: promovarea și elogierea unor personalități implicate în crime de război, răspândirea ideilor fasciste, legionare sau rasiste prin declarații și postări online în ultimii cinci ani, furnizarea de informații false privind finanțarea campaniei și averea, crearea sau sprijinirea unor organizații cu caracter extremist, precum și promovarea violenței, a unui lider autoritar și a ultranaționalismului populist, prezentând România ca victimă a „inamicilor externi”.

Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă
Călin Georgescu, judecat pentru mai multe infracțiuni grave, află astăzi dacă scapă de controlul judiciar, după ce ieri a semnat această măsură la secția de poliție din Ilfov....
Ar putea să ajungă AUR vreodată la guvernare sau e doar o „sperietoare”? Analist: „E loc de 40% în 2028”. Un nou partid pentru Călin Georgescu?
Ar putea să ajungă AUR vreodată la guvernare sau e doar o „sperietoare”? Analist: „E loc de 40% în 2028”. Un nou partid pentru Călin Georgescu?
Ar putea partidul suveranist AUR să ajungă vreodată la guvernare sau rămâne doar o „sperietoare” a scenei politice românești? Analistul și consultantul Radu Magdin, CEO al Smartlink...
#calin georgescu, #control judiciar, #decizie, #Tribunal Bucuresti , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
a1.ro
Cum arata fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mandreste cu fiicele sale
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări
  2. Vești proaste pentru Călin Georgescu, Magistrații Tribunalului București au luat o decizie în procesul fostului candidat
  3. Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
  4. PSD propune un pachet de relansare economică cu scutiri de taxe, credite garantate de stat și crearea a 120.000 de locuri de muncă VIDEO
  5. Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
  6. ”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”
  7. AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ
  8. Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
  9. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă
  10. Cine este noua consilieră pentru Educație a premierului Bolojan. Luciana Antoci a renunțat la funcția de prefect la Iași după doar 6 luni