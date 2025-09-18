De ce scăderea TVA poate avea efecte mai bune decât creșterea taxei. Explicațiile fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu consideră că scăderea TVA ar fi avut un efect mai bun pentru economia României față de creșterea cu 2% de la 1 august, pusă în practică de Guvernul Bolojan. În cadrul unei emisiuni moderate de Marius Tucă, fostul prim-ministru liberal a povestit cum i-ar fi convins pe cei de la Fondul Monetar Internațional (FMI) că scăderea TVA este opțiunea mai bună pentru țara noastră.

„Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la finele anului 2004, cred că era între Crăciun și Anul Nou, a fost introducerea cotei unice și micșorarea TVA-ului. Două măsuri de reducere a impozitelor. După măsura asta, două-trei luni, am avut o întâlnire foarte neplăcută cu Fondul Monetar Internațional, care mi-a reproșat că nu i-am consultat înainte. Și le-am spus așa... Nu v-am consultat, pentru că știu că răspunsul ar fi durat nouă luni de zile și, cel mai important, ar fi fost negativ. Bun, mi-au cerut să semnăm un acord. Se numea „precautionary stand-by agreement”. Da, un acord de precauție. Și au fost câteva puncte pe care le-am negociat și asupra cărora ne-am înțeles. Au fost și vreo câteva la care nu ne-am înțeles și n-am acceptat și au plecat bosumflați”, a povestit Călin Popescu Tăriceanu la emisiunea Gândul.

Fostul premier insistă că reprezentanții FMI s-au răzgândit după un an, când au văzut rezultatele.

„Trebuie să vă spun că după un an a venit delegația Fondului Monetar la revizia anuală, așa se numește vizita, și a fost foarte corect cel care conducea delegația și mi-a spus, ați avut dreptate. De ce? Pentru că reducerea de taxe a crescut încasările la buget într-o manieră extraordinară. Acum, asta a fost. Măsurile acestea care au fost luate, în principal, sunt majorări de taxe, majorări de TVA, ele în mod clar vor avea un efect de frânare a economiei. S-ar putea ca efectul acesta de contracție să anihileze în bună măsură efectele pozitive care sunt scontate de a colecta bani mai mulți. Pentru că vor începe unii să își facă diferite calcule și vor spune stai puțin, vin vremuri grele, nu mai cheltuim, nu mai investim... Vor încerca tot felul de tertipuri, cum se întâmpla și înainte, să evite plata taxelor”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

