Călin Popescu-Tăriceanu se revoltă după ce Nicușor Dan a spus că România nu era pregătită să intre în UE. "O declarație nu doar deplasată, ci și profund jignitoare"

Călin Popescu-Tăriceanu reacționează dur la declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că România nu era pregătită să intre în UE. Fostul premier subliniază eforturile depuse între 2004 și 2007 pentru aderare și critică prezentarea unei imagini pe care o consideră denaturată a acestui moment istoric.

"Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană.

Îi amintesc domnului Nicușor Dan că, în perioada 2004–2007, România a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții. Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră", a scris Tăriceanu pe Facebook marți, 30 septembrie.

Fostul premier susține că Nicușor Dan "nu cunoaște realitatea acelei perioade și nici nu a contribuit în vreun fel la efortul uriaș care a dus România în Uniunea Europeană. Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă".

"România a intrat în Uniunea Europeană pentru că era pregătită și pentru că îndeplinea criteriile stabilite. Aderarea din 2007 a fost o victorie a națiunii române, un moment care ne-a deschis calea modernizării și dezvoltării. Orice încercare de a rescrie această realitate reprezintă un act de dispreț față de trecut și față de oamenii care au făcut posibilă integrarea europeană.

Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a mai transmis Călin Popescu Tăriceanu.

Raport care arăta că cele două țări nu erau pregătite pentru aderare

Poziția exprimată de Nicușor Dan este identică cu cea a auditorilor UE, care au recunoscut după aderare că România și Bulgaria nu erau pregătite să fie primite în Uniunea Europeană, conform unui raport al Comisiei Europene din 2006.

Istvan Szabolcs Fazakas, raportul CCE pentru Bulgaria și România din iulie 2006, a afirmat în mod explicit că cele două țări aveau nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti pentru aderare, astfel încât banii europeni să poată fi absorbiți în mod corect.

Fazakas a precizat că l-a consultat pe comisarul de atunci pentru extindere, Olli Rehn, care i-a spus: „Îmi pare rău, e prea târziu, am mâinile legate, decizia politică ca Bulgaria și România să adere până la 1 ianuarie [2007] a fost luată de statele membre, la recomandarea Comisiei Europene.”

