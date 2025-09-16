Chestionar pentru calitatea aerului din Capitală. Bucureștenii au mai puțin de o lună pentru a-l completa

Autor: Aniela Manolea
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:18

Chestionar pentru calitatea aerului din București FOTO /Google Maps

Bucureștenii au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a completa un chestionar cu privire la calitatea aerului din Capitală, a anunțat marți, 16 septembrie, administratorul public Lucian Judele. Informațiile strânse din răspunsurile la chestionar vor fi utilizate la elaborarea Planului Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) și a Planului de Menținere a Calității Aerului (PMCA).

„Primăria Municipiului București lucrează la Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) și la Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA). Dar aceste planuri nu pot fi eficiente fără implicarea ta! Completează și tu chestionarul - durează doar 5-7 minute și fiecare răspuns contează. Este modul prin care poți să îți faci vocea auzită și să contribui direct la deciziile care privesc aerul pe care îl respirăm zilnic”, scrie Judele, marți, pe pagina sa de Facebook.

Formularul poate fi accesat la adresa: https://forms.gle/XJggPUC4ys9apgSX9

Termenul limită de completare a chestionarului despre calitatea aerului din București este 10 octombrie.

În cadrul chestionarului, bucureștenii sunt invitați să precizeze: cât de respirabil li se pare aerul din Capitală, cum apreciază evoluția calității aerului în ultimii ani sau calitatea aerului în diferite cartiere din oraș.

