Schimbarea simplă care te poate ajuta să slăbești fără să reduci caloriile

Dacă ești fan al serilor cu taco delicioase, probabil că rutina e bine stabilită: tai legumele, iei sosul salsa, prăjești carnea tocată, încălzești tortilla și chemi toată familia la masă. Dar, potrivit unui studiu recent, există o schimbare simplă pe care o poți face la această masă — și care te poate ajuta să ajungi sau să menții o greutate sănătoasă.

Tot ce trebuie să faci este să înlocuiești o parte din carne cu o porție sănătoasă de fasole condimentată.

Vei savura aceiași taco, același platou plin, însă această mică modificare te poate ajuta să slăbești fără să numeri caloriile.

Într-un studiu clinic de șase săptămâni, bărbații care au înlocuit o parte din carnea roșie și procesată cu leguminoase au slăbit mai mult fără să-și reducă aportul caloric — și, în plus, colesterolul LDL („rău”) s-a îmbunătățit.

Mesajul principal: Nu trebuie neapărat să mănânci mai puțin ca să faci progrese.

Doar ajustând ce pui în farfurie — mai multe leguminoase bogate în fibre, ceva mai puțină carne — poți îmbunătăți greutatea și sănătatea inimii, fără să renunți la gustul meselor preferate.

Cum a fost realizat studiul?

Cercetarea a fost un studiu controlat randomizat de șase săptămâni, desfășurat în Finlanda, cu 102 bărbați sănătoși (vârsta medie: 38 de ani).

Participanții au fost împărțiți în două grupuri alimentare:

Grupul „carne”: a consumat aproximativ 760 g de carne roșie și procesată pe săptămână, adică în jur de 25% din aportul total de proteine.

Grupul „leguminoase”: a consumat doar 200 g de carne roșie și procesată pe săptămână (conform recomandărilor unei diete sănătoase) și alimente pe bază de leguminoase echivalente cu 560 g de carne roșie în conținut proteic.

În acest grup, leguminoasele au reprezentat 20% din proteinele totale, iar carnea doar 5%.

În rest, participanții au continuat să-și urmeze dieta obișnuită. Cercetătorii au înregistrat date alimentare și au măsurat parametrii de sânge și urină la începutul și la finalul studiului.

Ce a descoperit studiul?

După cele șase săptămâni:

Grupul cu leguminoase a slăbit în medie 0,9 kg.

Grupul cu carne a slăbit doar 0,2 kg — deși nimeni nu a fost instruit să reducă aportul caloric.

Interesant, grupul cu leguminoase a consumat chiar cu 240 de calorii mai mult pe zi.

De asemenea, indicele de masă corporală (IMC) a scăzut mai mult în grupul cu leguminoase, iar colesterolul total și LDL au scăzut semnificativ — ceea ce se explică prin conținutul mai mare de fibre și grăsimi sănătoase al leguminoaselor.

Nivelurile de vitamina B12 au scăzut ușor la grupul cu leguminoase, dar au rămas în limite normale.

Aportul de fier a crescut, deși fierul vegetal este mai puțin absorbit decât cel animal.

Nivelurile de iod au rămas similare între grupuri.

Totuși, studiul are și limite:

a fost scurt (doar șase săptămâni),

a inclus doar bărbați,

participanții și-au raportat singuri alimentația, ceea ce poate duce la erori,

grupul cu leguminoase a făcut mai multă mișcare, ceea ce poate fi un factor suplimentar.

Deși diferența de greutate a fost mică, aceasta s-a datorat mai ales unei reduceri minore de grăsime și masă musculară, nu unei schimbări majore în compoziția corporală.

Cercetătorii spun că sunt necesare studii mai lungi și mai diverse pentru confirmarea rezultatelor.

Ce înseamnă asta pentru tine?

Nu e nevoie de o schimbare radicală de dietă — doar fă loc pentru fasole.

Iată câteva exemple simple:

Pentru taco sau salate taco, folosește fasole neagră sau linte condimentată în locul unei părți din carnea tocată.

La grătar, încearcă un burger „jumătate și jumătate” — carne slabă amestecată cu piure de fasole.

Pentru cină, coace năut cu legume și stropește-le cu un dressing de lămâie și ulei de măsline; servește cu o porție mai mică de carne.

În paste, adaugă fasole albă în sosul de roșii pentru mai multă proteină și fibre.

La pregătirea meselor pentru săptămână, combină cereale integrale, legume crocante și o porție generoasă de leguminoase.

Ține câteva conserve de fasole în cămară și fierbe o oală de linte în weekend — astfel vei avea mereu o opțiune sănătoasă la îndemână.

Fasolea se combină excelent cu arome puternice: adaugă lămâie, ulei de măsline, usturoi, ierburi aromatice sau ardei iuți. Cu puțină creativitate, preparatele cu leguminoase pot deveni un obicei culinar plăcut și constant.

Concluzia experților

Într-un studiu de șase săptămâni, bărbații care au înlocuit o parte din carnea roșie și procesată cu leguminoase au slăbit mai mult și și-au îmbunătățit colesterolul, fără să li se ceară să mănânce mai puțin.

Adăugarea fasolei și a altor leguminoase în alimentație este o strategie simplă, accesibilă și echilibrată, care poate sprijini controlul greutății și sănătatea inimii, menținând totodată un regim gustos și variat, scrie eatingwell.com.

