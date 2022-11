Cum trebuie să se roage rușii când încarcă un Kalașnikov. Demonstrația unui călugăr ortodox VIDEO

Un călugăr rus ortodox s-a filmat în timp ce încărca o pușcă Kalașnikov pentru a-i învăța pe soldații ruși cum trebuie să se roage atunci când fac asta.

„Ceea ce vedem acum este în principal un război spiritual. Antihristul avansează împotriva sfântului popor rus, al ortodoxismului”, afirmă călugărul în cauză.

„Aș vrea să vă învăț cum să încărcați corect muniția. Pentru ca un glonț să intre în țintă, să distrugă inamicul, nu în nimic sau în aer, asta ne învață Sfinții Părinți: când luați glonțul spuneți următoarele cuvinte - Sfântă Maică a lui Dumnezeu salvează-ne. Sfinte Părinte Nicolae roagă-te la Dumnezeu pentru noi. Sfântă Maică a lui Dumnezeu salvează-ne. Sfinte Părinte Nicolae roagă-te la Dumnezeu pentru noi”, repetă călugărul în timp ce încarcă gloanțele unul câte unul, potrivit videoclipului postat pe Twitter, scrie Hotnews.

La finalul videoclipului, călugărul rus spune: „Sfinte Țarule Nicolae al II-lea roagă-te la Dumnezeu pentru noi”.

Russian combat monk is teaching to how sacredly load the AK ammo in an Orthodox fashion. pic.twitter.com/jvWZ4AXvTX