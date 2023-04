Călugăr de la o mănăstire din Argeș, șantajat de soțul femeii cu care a avut o relație amoroasă: ”Ai crezut că ești șmecher și poți să te ții de curele cu mine”

Un scandal amoros în care au fost implicați un călugăr de la o mănăstire din județul Argeș și un cuplu, soț și soție, din comuna argeșeană Călinești, s-a finalizat în instanță cu acuzații de șantaj și condamnare penală.

Cel care a avut de pierdut a fost soțul înșelat de soție cu duhovnicul familiei, un preot – călugăr la Mănăstirea “Sf. Calinic” de la Călinești.

Soțul încornorat a vrut răzbunare și repararea onoarei, după ce a aflat că soția îl înșală chiar cu duhovnicul familiei și i-a cerut bani preotului ca să-i treacă supărarea.

Despre relația extraconjugală dintre soția sa și călugărul care îi era și duhovnic, Marius Mihalcea a aflat la începutul anului trecut. Surprins de situație, bărbatul a mers direct la mănăstire și i-a cerut rivalului să-i plătească suma de 15.000 de euro, în caz contrar va face totul public prin intermediul televiziunilor naționale și va reclama fapta inclusiv la Patriarhie.

Fiind monah, Costel A., ar fi fost acuzat că a căzut în păcatul preacurviei și ar fi avut mult de pierdut pe linie profesională, așa că a acceptat într-o primă fază învoiala propusă de soțul trădat. S-a împrumutat de bani și i-a dat lui Mihalcea o primă rată, 2000 de euro, urmând ca lună de lună să plătească o parte din bani până la acoperirea sumei de 15.000 de euro.

Pentru că preotul tot întârzia să-și achite datoria lunară, Mihalcea a recurs la tot felul de șiretlicuri pentru a obține banii. L-a apelat pe călugăr de pe un alt număr de telefon, recomandându-se reporter la un post național de televiziune, interesat să facă un reportaj despre situația în care era implicat, îi telefona cu identitate reală și îl amenința că se apropie data scadentă și chiar a mers personal la el spunându-i că urmează să dea două interviuri la televiziuni naționale, ocazie cu care va merge și la Patriarhie.

”(MM): Același lucru spun și eu că n-o să se întâmple. Da?. (…). Îți alegi versiunea. Iar treaba că mâine vii cu 5000 nu mai e valabilă. Valabil a fost până pe 22 aprilie când aveai un termen să te gândești. N-ai venit cu răspuns, ai crezut că ești șmecher și poți să te ții de curele cu mine. Hai să vedem. Pe 22 au am interviu la Antena 3, sâmbătă mă duc la Realitatea TV.

(AC): Acuma?

MM: Da, acu sâmbătă, sunt programat la ora 10.00 la Realitatea TV.

AC: Bă, ești grozav.

MM: Eu ți-am spus. Ai crezut că te pui cu mine. Te ții de curele cu mine. Să vedem dacă te țin curelele, frate. Le ai de piele sau de vinilin. Eu cred că le am de piele. Să vedem ce o să zici, ce o să faci până la urmă. Hai să vedem. Ți-am spus. Cât mai ai să-mi dai diferență. Ai adus 2000 euro. 13 000 de euro din 15 000.

AC: Toți odată?

MM: Da, toți odată. Vii cu toți banii și din momentul ăla nu ne mai cunoaștem. Nu mai știm cine ești și cine sunt.

MM: până sâmbătă vii cu toți banii... de față cu tine dau telefon la Antena 3 cu cine am luat legătura și...renunț la toate pretențiile. Nu-ți face idei că am lăsat mari dovezi. Am lăsat o parte ca să vadă că treaba e credibilă. Restul o să le duc când mă duc pe data de 22 la interviu. Da? Am fost și la Patriarhie, n-am găsit pe nimeni atunci și o să mă duc sâmbătă.

După ce termin interviul o să merg și la Patriarhie”, sunt discuțiile purtate între călugăr și soțul înșelat.

Întreaga ispravă a fost povestită de Mihalcea unui apropiat care l-a și avertizat că există riscul ca preotul să apeleze la autorități și să reclame că este șantajat.

Convins că rivalul său nu are un asemenea curaj, i-a replicat amicului: ”N-are tupeu, mă, că dacă făcea, făcea pân-acuma, stai liniștit! Dacă vrea să facă treaba asta, o făcea pân-acuma, dar n-are cum să facă, n-are curaj să facă treaba asta! Păi, tu-ți dai seama că dacă se aude treaba asta la PATRIARHIE, i-a terminat p-amândoi?”

Mihalcea s-a înșelat. Reclamația a fost depusă, iar poliția a început cercetările, telefonul bărbatului fiind interceptat, ulterior fiind și prins în flagrant când primea o parte din bani ceruți de la călugăr.

Pentru fapta sa, Marius Mihalcea a fost reținut și ulterior plasat în arest la domiciliu, fiind trimis în judecată sub acuzația de șantaj. Dosarul acestuia s-a judecat pe rolul secției penale a Judecătoriei Mioveni care s-a pronunțat în cauză pe 23 martie 2023.

Bărbatul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. În plus, judecătorii au decis să confiște 1900 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului material nerecuperat de persoana vătămată de la inculpat.

