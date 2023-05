Cum și de ce să purtați o cămașă din in?

Vara își va intra în curând în drepturi, perioadă în care domnii își doresc să îmbrace țesături mai lejere și confortabile deopotrivă pentru a merge la muncă. De aceea, astăzi am decis să vă propunem o țesătură care nouă ne place foarte mult: inul.

De ce cămașa din in este atât de specială?

Domnilor, vara aceasta trebuie să alegeți și să purtați o cămașă de in! De ce? Deoarece inul este un material care permite păstrarea senzației de răcoare în ciuda temperaturilor ridicate. Materialul său texturat și natural mizează pe un stil casual. Într-adevăr, inul este plin de calități atunci când vine căldura, mai ales dacă doriți să îl purtați la serviciu.

Unul dintre avantajele unei cămăși din in este că absoarbe transpirația, permițând ca răcoarea să treacă mai ușor. Acest lucru înseamnă că domnii se vor simți confortabil în timp ce poartă cămașa de in în timpul zilei de lucru. Domnii pot alege o cămașă albă din in de la MaxWear sau o cămașă de culoare albastră pentru un look confortabil la birou.

Care sunt beneficiile oferite de cămașă de in în această vară?

"Puterile magice" ale unei fibre naturale istorice

Originară din Egipt și descoperită în urmă cu 4.000 de ani, tehnica țesutului s-a răspândit în Europa. Organic și natural, inul este o țesătură pentru cămăși cu proprietăți uimitoare.

Cum alegi o cămașă de in?

Inul este un material foarte comun pentru designeri și mai ales pentru cămăși. Trebuie să știți că pentru colecțiile de cămăși de in, designerii aleg de obicei două procente diferite pentru a mulțumi o parte cât mai mare. Un amestec de 80% in - 20% bumbac.

O cămașă de in poate fi purtată cu cravată fără probleme! În plus, purtarea unei cravate este chiar recomandată alături de o cămașă de in. Îndrăzniți să folosiți culori, e vară. Lasați-vă creativitatea să vorbească de la sine!

Dacă doriți să purtați cămașa de in cu un costum: sfatul nostru este acela de a alege cel mai răcoros material din lume și anume fresco. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu această țesătură fantastică pentru costume bărbătești, iată câteva lucruri care i-ar putea interesa: această țesătură pentru costume este destul de aspră la atingere, aerisită și foarte densă. Densă, dar nu complet opacă sau simplă. O recomandăm vara pentru că se potrivește excelent. Mai presus de toate, Fresco este o țesătură de costum durabilă, "ține" și se șifonează puțin. Este un material care poate fi purtat chiar și în alte anotimpuri decât vara, deoarece Fresco "respiră".

Nu ezitați să amestecați culorile și texturile pentru a pune în valoare cămașa de in. Nu recomandăm să purtați pantaloni din in cu o cămașă din aceeași țesătură, optați mai degrabă pentru blugi și bumbac.

Cămășile din in de culoare deschisă sunt în general cel mai bine asortate cu pantaloni colorați, în timp ce pantalonii de culoare neutră sunt cel mai bine asortați cu cămăși din in colorate.

Pentru un look casual, o cămașă de in de culoare bej deschis peste un tricou alb s-ar potrivi perfect cu blugi albastru deschis.

Pentru un look semi-formal, optați pentru o cămașa de in albastru deschis și asortați-o cu un chino mai formal, o pereche de mocasini și, de ce nu, un sacou de costum.