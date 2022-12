Suma record plătită de Facebook pentru a stinge procesul în cazul Cambridge Analytica

Firma mamă a Facebook, Meta, a acceptat să plătească 725 de milioane de dolari (683 de milioane de euro) în schimbul închiderii amiabile a unui proces - ”class action” - lansat în 2018 de către utilizatori Facebook în scandalul Cambridge Analytica, transmite AFP.

Potrivit avocaţilor reclamanţilor, suma propusă este ”cea mai importantă obţinută vreodată în cadrul unui recurs colectiv american” în domeniul confidenţialităţii datelor.

Meta nu a plătit niciodată o sumă atât de mare pentru a soluţiona o acţiune în justiţie împotriva grupului.

În schimbul acestei sume istorice, societatea lui Mark Zuckerberg nu a recunoscut nicio infracţiune.

Gigantul american anunţă într-un comunicat de presă că acest acord are loc ”în interesul cel mai bun al comunităţii noastre şi acţionarilor noştri”.

Această înţelegere este necesar să fie aprobată de către un judecător în instanţă.

Societatea Cambridge Analytica - închisă între timp - este acuzată de faptul că a exploatat - fără acordul acestora - datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook.

Aceste informaţii au fost folosite în vederea elaborării profilului psihologic al alegătorilor, în cadrul campaniei electorale din 2016, şi în vederea orientării voturilor în favoarea lui Donald Trump.

