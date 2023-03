O româncă a făcut istorie în Liga Campionilor, contra Barcelonei

Camelia Ceasar a făcut spectacol aseară în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Portarul naționalei feminine a fost titulară și integralistă în meciul dintre AS Roma și FC Barcelona programat marți, 21 martie 2023, pe Stadio Olimpico.

De la primul până la ultimul fluier, Camelia a fost prezentă pe teren, având 9 intervenții salvatoare pentru echipa sa. Această performanță a propulsat-o pe locul 6 în topul celor mai multe salvări, cu un număr de 24 adunate pe parcursul competiției.

Din păcate, returul de la Barcelona pornește de la 1-0 pentru formația catalană, după ce Paralluelo a înscris singurul gol al întâlnirii în minutul 34. De cealaltă parte, AS Roma a irosit câteva ocazii foarte bune de a înscrie, în timp ce Camelia a parat senzațional șuturile echipei adverse!

Returul va avea loc în data de 29 martie, la Barcelona, pe stadionul Camp Nou. Câștigătoarea acestei manșe va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Chelsea și Olympique Lyonnaise.

„A fost o noapte magică. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au venit pe Stadio Olimpico să ne susțină! Suntem mândre de ceea ce s-a realizat în seara aceasta, pentru noi este o noutate și am avut mari emoții! Știam că Barcelona este o echipă puternică, dar pe măsură ce-am intrat în meci și au trecut minutele, am adunat din ce în ce mai mult curaj și am încercat să întoarcem jocul în favoarea noastră!”, a declarat românca la finalul partidei.

Totodată, meciul a strâns un număr record de spectatori pentru fotbalul feminin italian: 39 454 spectatori au venit pe Stadio Olimpico să susțină cele două echipe!

