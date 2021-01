Alexandru Muraru: "Un fost parlamentar, numit pe criterii clientelare in fruntea celui mai prestigios colegiu din Iasi"

"Inspectorul scolar general al ISJ Iasi, doamna Farcas, profitand de situatia finalizarii mandatelor la termen a directorilor de scoli, a inceput politizarea unitatilor scolare prin fosti sau actuali membri PSD ", a adaugat liberalul. El a mai spus ca va sesiza Ministerul Educatiei care sa trimita corpul de control pentru a verifica legalitatea acestei numiri."Fostul deputat PSD, doamna Camelia Gavrila, un nume controversat la Iasi, fost candidat la Primarie, care a traversat mai multe partide politice, a fost numita in fruntea Colegiului National Costache Negruzzi. E ca si cum doamna Ecaterina Andronescu ar fi fost numita astazi directorul colegiului "Spiru Haret" din Bucuresti pe criterii arbitrare, prin prisma influentei sale politice. Consider ca aceasta decizie este una rusinoasa si arunca o mare umbra asupra modului discretionar de promovare in sistemul de educatie. Un fost deputat nu poate primi, la doua saptamani dupa finalizarea mandatului, in virtutea afilierii politice, aceasta functie << de consolare >> ", a afirmat Alexandru Muraru, printr-un comunicat de presa.Deputatul PNL a mai spus ca aceasta doamna Camelia Gravila a fost printre apropiatii lui Liviu Dragnea si a participat la masurile de demolare a statului de drept."Acest lucru arata si o lipsa de perspectiva, o problema morala grava, o folosire a scolii ca paravan pentru situatii in care fosti deputati, candidati sau demnitari in functii politice utilizeaza ulterior educatia ca o forma de refugiu. Este o desconsiderare a corpului profesoral de la colegiul Costache Negruzzi, a elevilor si a parintilor. Doamna Camelia Gavrila a fost intre apropiatii lui Liviu Dragnea, a participat la masurile de demolare a statului de drept", a completat Muraru.El a mai anuntat ca va sesiza corpul de control al Ministerului Educatiei sa verifice aceste numiri la Iasi."Ca vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie, voi sesiza corpul de control al Ministerului pentru a vedea legalitatea acestei masuri, dar si care este de fapt dimensiunea acestor numiri la Iasi. Nu pot accepta ca un fost parlamentar, la doua saptamani dupa ce a incheiat mandatul, sa fie numit pe criterii clientelare in fruntea celui mai prestigios colegiu din Iasi si printre cele mai importante din Romania", a conchis Muraru.