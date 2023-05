Camelia Potec, despre emoțiile lui David Popovici: ”Știu că se vorbește mult”

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat, miercuri, că obiectivul instituţiei pe care o conduce este calificarea a trei sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

"Anul acesta ne-am stabilit să calificăm un număr cât mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice. Deja avem un prim sportiv (n.r. - David Popovici la 100 m liber). În total ne propunem să mergem la Paris cu trei sportivi, luând în considerare faptul că alţi doi sportivi care au şanse de calificare sunt încă juniori", a afirmat Potec.

"Datoria noastră este să facem performanţă şi suntem pe drumul cel bun. De luna viitoare încep marile competiţii, vor fi peste şase competiţii majore de la care sperăm noi să ne întoarcem cu medalii cât mai strălucitoare. Şi nu doar de la înot, ci şi de la sărituri în apă, disciplină unde de un an avem deschis şi bazinul dedicat de la Otopeni. Chiar dacă performanţa nu se face după un an de zile, avem sportivi care au progresat foarte mult şi sperăm ca rezultatele să se facă încă din acest an", a adăugat ea.

Preşedinta a menţionat că are emoţii pentru toţi cei 8 sportivi din loturile naţionale care susţin în această perioadă examenul de Bacalaureat.

"Ştiu că se vorbeşte mult despre emoţiile de la Bac ale lui David Popovici, dar noi avem în total 8 sportivi care trec prin aceste emoţii, prin aceste examene. Eu sper ca toţi 8 să treacă peste această perioadă cu bine pentru ca ulterior să putem vorbi despre marile competiţii. David face performanţă în orice domeniu, nu ştiu dacă el se aşteaptă neapărat la nota 10 la Bacalaureat, dar speră să treacă şi el cu bine peste acest examen", a precizat Camelia Potec.