Camelia Potec are o veste mare de dat: "La 41 de ani mi s-a îndeplinit acest vis! Nu mi-a fost deloc ușor"

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a împărtășit vestea extraordinară pe rețelele sociale.

Campioana olimpică de la Atena este însărcinată și așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Ea și soțul ei, Sebastian Tudor, mai au o fetiță, Caelia, în vârstă de trei ani.

"Încep săptămâna prin a confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana.

De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior.

Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit.

Am decis sa nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine. Nu mi-a fost deloc ușor in primele 2 trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru!

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm când m-au întrebat.

Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această minune în viața noastră!".

