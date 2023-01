Campioana olimpică de la Atena, acum managerul Federației Române de Natație, a evitat să mai intre în bazin de la decesul tatăl ei, survenit în urmă cu aproape doi ani

De la 7 ani s-a simțit perfect în apă, iar performanțele în natație au venit natural. Camelia Potec, multipla campioană europeană și medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, n-a mai înotat în bazin de aproape doi ani. Motivul este unul de suflet: durerea pricinuită de decesul tatălui ei a împiedicat-o să mai facă ceea ce iubea atât de mult.

În vara lui 2021, atunci când ea era la Jocurile Olimpice de la Tokyo alături de delegația țării noastre, a aflat că tatăl ei, Grigore, a suferit un infarct și nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

"Din păcate, nu am reușit să mă mai ating de un bazin și să înot din momentul în care a decedat tatăl meu și am simțit că am pierdut o mare bucată din sufletul meu. Tatăl meu este cel care m-a învățat să înot, el mi-a insuflat această dragoste de apă, el mi-a cumpărat primul abonament la înot" – Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

După luni de doliu și suferință, șefa natației românești este convinsă că a venit momentul să revină în bazin.

"Am stat departe, am încercat să acopăr această durere prin multă muncă, fără a simți această tristețe. Acum sunt puțin mai conștientă că și-ar fi dorit să mă întorc să înot în bazin și să mă vadă fericită, pentru că aceasta a și fost motivul pentru care m-a dus spre bazin. Sigur nu ar fi fericit să știe că eu stau departe de bazin doar pentru că sunt tristă că el nu mai este printre noi, așa că o să revin în bazin" – Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Din vara lui 2021, atunci când părintele ei s-a stins la doar 67 de ani, Camelia a încercat să-și ascundă durerea dedicându-se jobului și familiei.

"Niciodată nu am asociat partea personală cu cea profesională. Performanțele sportivilor și tot ce se întâmplă la birou sunt lucruri pentru care am muncit toți, ne-am adus aportul fiecare pe bucățica lui, așa cum a putut și a știut, așa că nu amestec lucrurile. Este însă adevărat că m-am dedicat mai mult în ultima perioadă părții profesionale, iar când am ajuns acasă Caelia a avut grijă să mă facă să nu mă gândesc la sufletul meu și la ceea ce am simțit de când l-am pierdut pe tata" - Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Camelia Potec are grijă ca amintirea tatălui ei să rămână vie, atât pentru ea, cât și pentru fiica sa, Caelia, în vârstă de 4 ani.

"Am acceptat că tata nu mai este aici, știu că nu a depins de nici unul dintre noi ce s-a întâmplat cu el, nu am ce să-mi reproșez și încerc să-l păstrez viu în amintirea mea și a fiicei mele. O dată la 2-3 săptămâni ne uităm la pozele și la filmulețele cu tata și tot așa, o dată la două săptămâni, mergem la munte, acolo unde tata a construit o casă pentru noi și la care, în trecut, ajungeam destul de rar. Acum însă mergem des, pentru că acolo el este înmormântat" - Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Camelia și familia ei fericită

