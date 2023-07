Cum a ascuns Camelia Potec sarcina și reacția soțului când a aflat: ”Eu ce să fac cu ăștia?”

Camelia Potec, campioana olimpică de la Atena, este însărcinată și așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Ea și soțul ei, Sebastian Tudor, mai au o fetiță, Caelia, în vârstă de trei ani.

"Încep săptămâna prin a confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana.

De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior. Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit.

Am decis sa nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine. Nu mi-a fost deloc ușor in primele 2 trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru!

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm când m-au întrebat. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această minune în viața noastră!", a fost anunțul fostei înotătoare.

„Starea mea de sănătate a fost fără energie, iar corpul meu a cedat puțin la începutul anului. Am avut și anemie. În urma analizelor, am aflat că o să avem un bebe. Eu am aflat pe 19 februarie, de ziua mea, știam că sunt însărcinată. Dar, având analizele la pământ, nu am fost întrebată dacă este ceva mai mult.

El a aflat de ziua lui. A fost simplu cadoul pentru el, pe data de 3 martie. I-am dat o pereche de botoșei albi de bebeluși. A aflat de față cu toți, cu toată familia la masă. A rămas surprins: ”Eu ce să fac cu ăștia?”. Asta a fost reacția lui și nu i-a venit să creadă”, a mai spus Camelia Potec, pentru FANATIK.

