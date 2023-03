Cum a circulat Camelia Potec prin Barcelona după ce a fost jefuită: ”Fără geam pe spate, curgeau cioburi, mă claxonau alți șoferi”

Fosta sportivă Camelia Potec, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie, a avut parte de o experienţă neplăcută la Barcelona, unde i s-a spart maşina închiriată şi i s-au luat lucruri din bagaje.

“Jefuită la Barcelona”, a scris Potec pe o imagine postată pe Instagram Stories, în care apare maşina cu geamul spart. “Au distrus maşina închiriată. Sunt bine... mi-au furat doar o parte din bagaje.. Plus stresul, declaraţiile la poliţie şi...”, a precizat fosta sportivă pe altă imagine. “Cel mai important lucru: sunt bine, vreau acasă mai repede!”, a adăugat ea la finalul săptămânii trecute.

Într-un interviu pentru Click!, Camelia Potec a oferit detalii despre cele petrecute la Barcelona.

”Eram singură, veneam din Franța la un cantonament care se face acolo. M-am oprit la mall ca să mănânc, în zona portului, o zonă foarte sigură. Eu merg acolo de peste 15 ani, într-o parcare plătită, am și plătit tichetul la plecare, nu știu cât m-a costat parcarea, 3 euro, 2 euro jumate. Am plătit-o și am plecat cu mașina așa.

Deci într-un fel am plătit ca să mi se fure bagajele! Mi-au spart portbagajul, mi-au spart luneta, mi s-au luat lucruri dar nu tot ce aveam acolo! Laptopul nu mi l-au luat, niște documente, pentru că le aveam pe scaunul din spate și au luat doar din portbagaj. Mașina era închiriată”, a spus Potec pentru sursa citată.

”În Spania, majoritatea secțiilor de Poliție sunt închise de vineri de la ora 17.00 până luni dimineață la 9. Am mers din secție în secție cu mașina lovită, fără geam pe spate, curgeau cioburi, mă claxonau alți șoferi, poate mă și înjurau”, a completat ea.

Ads