Romanca care a fost la un pas de casatoria cu Printul Albert de Monaco a fost aleasa in Comitetul Executiv al Ligii Europene de Natatie

Potrivit FRNPM, alegerile pentru noua conducere a LEN au avut loc online, din cauza pandemiei de coronavirus.Presedinte LEN a fost reales, pentru al treilea mandat, italianul Paolo Barelli, iar secretarul general David Sparkes (Marea Britanie) a fost reconfirmat prin vot.Alaturi de Camelia Potec, care a primit 93 de voturi din 104, din board-ul LEN mai fac parte urmatorii: Joe Caruana Curran (Malta), Christer Magnusson (Suedia), Pedrag Sloboda (Croatia), Aleksandar Sostar (Serbia), Marco Stacchiotti (Luxemburg), Alexei Vlasenko (Rusia), Sami Wahlman (Finlanda) si Noan Zwi (Israel).