Camelia Potec, socata" si "bulversata" dupa ce Ministerul Sanatatii interzice accesul in bazine, iar presedintele deschide plajele

"Am avut azi o intalnire la Ministerul Sanatatii si, din pacate, sunt socata si bulversata de ceea ce se intampla. Pentru ca am avut niste discutii inauntru in care ni s-a spus ca nu se pot deschide bazinele pentru sportivi pentru ca prin apa se transmite foarte, foarte rapid virusul COVID-19. Am intrebat acolo de ce sportivii de performanta nu pot avea acces la bazine, cu reguli stricte de igiena, dar altii vor putea sa intre, de exemplu, sa inoate in mare, unde nu exista apa cu clor, nu exista reguli, unde te poate lovi un val si contactul intre persoane este foarte posibil. Iar specialistii de la Ministerul Sanatatii mi-au garantat ca nici nu se pune in discutie sa se deschida plajele si sa se intre in apa la mare. Iar la cinci minute dupa ce am iesit din intalnirea de la minister aflu ca presedintele Iohannnis a anuntat deschiderea plajelor la mare incepand cu 1 iunie. Deci Ministerul Sanatatii ne spune noua ca inotul este foarte, foarte periculos, ca virusul se transmite usor prin apa, iar in acelasi timp presedintele deschide plajele. Unii spun un lucru, presedintele spune altceva", a afirmat Potec pentru AGERPRES."Mie imi vine sa plang pentru ca si daca accept argumentul ca virusul se transmite foarte usor prin apa, mi s-ar parea normal ca aceasta regula sa se aplice pentru toata lumea. Nu unii, si ma refer aici la toata populatia, sa aiba acces la plaje si sa poata inota in mare, iar sportivii de performanta, care si-au dedicat viata sportului pentru a-si reprezenta tara, sa fie blocati in casa si sa nu se poata pregati in bazine. Apa din bazine este tratata cu clor, dar cea din mare, chiar daca are o suprafata mai mare, nu este, si pericolul este mai mare. Deci sportivii nu se pot antrena in bazine, dar daca doresc, asa cum a spus presedintele, de la 1 iunie pot merge la mare sa ia contact cu apa. De asta ma doare si imi vine sa plang... pentru ca Ministerul Sanatatii mi-a spus ca nimeni nu va avea acces la apa, fie ea in bazin sau in mare, dar 5 minute mai tarziu presedintele anunta ca plajele se deschid. Practic, mesajul autoritatilor pentru sportivii de performanta acesta este in momentul de fata: 'Nu aveti voie in bazine, dar duceti-va la mare daca vreti sa inotati'. Insa eu le transmit sportivilor sa nu faca asa, sa mai rabde doua saptamani si sa demonstreze ca sunt niste campioni. Asta chiar daca autoritatile le taie practic acest drept de a practica sport de performanta", a adaugat Potec.Campioana olimpica de la Atena 2004 spera sa nu fie vorba despre rea vointa din partea autoritatilor, ci doar o proasta comunicare intre Ministerul Sanatatii si Presedintie."Eu nu am absolut nicio explicatie... pare ca e o lipsa totala de comunicare. Noi acceptam sa ni se spuna ca apa e un pericol si ca trebuie sa mai stam fara pregatire, dar nu putem sa acceptam cand vedem ca de fapt pe hartie e altceva. Pentru ca ori e o proasta comunicare intre minister si presedintie, ori nu le pasa de acesti oameni care si-au dedicat viata sportului. Sper sa nu fie rea vointa, ci pur si simplu o proasta colaborare intre ei. Mie mi se pare corect ca regulile sa fie la fel pentru toata lumea. Daca oferim populatiei posibilitatea sa inoate de placere in mare, asa ar trebui sa le oferim posibilitatea sportivilor legitimati sa se pregateasca in bazine cu apa tratata cu clor si respectand reguli stricte. Eu personal nu mai inteleg nimic. O sa merg si eu de curiozitate la mare pe 1 iunie sa vad cata lume inoata acolo. Iar apoi o sa merg din nou la Ministerul Sanatatii sa imi spuna de ce oamenii au putut merge la mare, iar sportivii nu au putut intra in bazine. Mi se pare normal ca si sportivii sa aiba acelasi drepturi ca toti oamenii. Mai ales ca sportivii pot respecta regulile si restrictiile, ceea ce nu se poate spune despre toti oamenii care merg la mare", a precizat ea.Bazinele s-ar putea deschide pentru sportivi incepand cu 15 iunie, dar numai dupa ce Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern va aduce documente si dovezi ca in alte tari din Europa inotatorii de performanta se pregatesc deja in bazine."Mi s-a spus ca poate se deschid bazinele pentru sportivi incepand cu 15 iunie, dar pentru asta trebuie sa aducem noi documente si dovezi cu ceea ce se intampla in strainatate. Pentru ca Ministerul Sanatatii nu a aflat ca in alte tari, ca Italia de exemplu, inotatorii de performanta au inceput pregatirea in bazine. Intr-adevar, bazinele pentru agrement nu s-au deschis nicaieri in Europa, dar toata lumea a inceput cu sportul de performanta. In momentul de fata lotul olimpic este in cantonament la Izvorani, cinci sportivi, trei la inot si doi la sarituri. Ei sunt acolo in cantonament si au acces la bazin. Deci bazinul de la Izvorani este exceptia, acolo e singurul bazin deschis din Romania la ora actuala", a mentionat Potec.Sportivii de performanta de la anumite discipline si-au reluat antrenamentele centralizate in 15 mai, dar in conditii speciale, acestia fiind testati inainte de intrarea in cantonament si obligati sa se pregateasca in grupuri restranse respectand in acelasi timp distantarea sociala. Autoritatile nu au permis insa la acel moment reluarea pregatirilor in bazine, considerand ca riscul raspandirii virusului este mult mai mare in apa.