Cameliu Costache are 55 de ani și face sport de... 50! Tatăl său l-a dus la înot după ce, la 5 ani, s-a rupt gheața cu el pe Lacul Tineretului și a fost la un pas să moară. A făcut și polo, a continuat cu triatlonul, iar de 6 ani participă în cele mai tari curse de Marathon Swimming din lume.

Cameliu Costache, multiplu campion național de triatlon în proba de ștafetă mixtă, are o poveste impresionantă.

„La 5 ani am fugit de acasă cu alți copii mai mari să mă dau cu sania pe Lacul Tineretului. Am căzut în apă, s-a rupt gheața cu mine și era să mă înec. M-a scos un domn, într-un final am ajuns acasă, tatăl meu când m-a văzut, ce să facă să mă bată, să mă certe, până la urmă nu a făcut niciuna nici alta și m-a dus la înot” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

A început înotul, la Lia Manoliu cu profesorul emerit Mircea Olaru.

„Din acel moment, viața mea s-a schimbat total. Am început să fac sport de performanță de la 5 ani și nu m-am mai oprit până astăzi la 55” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Înotătorul, multiplu medaliat în probele de 100 metri, 200 metri și crawl, a continuat în paralel și cu polo.

„Pe la 11 ani am ajuns și la polo, la Rapid și am combinat polo și natația. M-a ajutat foarte mult pentru că eram unul dintre cei mai rapizi poloiști” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în poba de ștafetă mixtă.

Ads

După Revoluție a început și triatlonul

De triatlon s-a apucat în 1990, când în România lumea nu știa mai nimic despre acest sport.

„Era ceva wow, la noi abia apăruse, nu era atât de promovat și îmi aduc aminte primul meu concurs a fost undeva în Apuseni și din momentul acela nu m-am mai oprit. Mi-a plăcut foarte mult” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Anul trecut, lui Cameliu și echipei sale nu i-a stat nimeni în cale în proba de ștafetă mixtă!

„Am câștigat toate concursurile la care am mers. Primul triatlon a fost cel de la Călărași, am ieșit pe locul 1, am câștigat proba olimpică. Al doilea a fost la Beliș, unde am avut Half Iron Man, iar cel de-al treilea a fost cel mai frumos, cel de la Trasfier. Fac echipă cu 2 sportivi de excepție, Alex Ion la bicicletă și Raluca Rafira, la alergare” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

După 4 ani a reușit să treacă Bosforul

De 6 ani, în paralel cu triatlonul, Cameliu s-a specializat și în cursele de Marathon Swimming, iar anul trecut și-a împlinit cel mai mare vis! După 4 ani de așteptare, a reușit să treacă Strâmtoarea Bosfor.

Ads

„Sunt 400.000 de potențiali înotători și doar 2700 de locuri. Ca să reușesc să mă înscriu am accesat 4 motoare de căutare. Am terminat cursa pe locul 101 din 2700 de înotători din întreaga lume, toți foarte buni” -Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Pentru sportiv, cursa de la Istanbul a fost cea mai frumoasă experiență.

„Se întâmplă între două continente, pe Bosfor traficul este infernal. Turcii îl opresc, nu mai circulă niciun vapor pentru cele două ore în care înoată cei 2700 de concurenți. E o nebunie totală, în acel moment Istanbulul este blocat. Toată lumea este așezată pe maluri, pe poduri toată lumea te aplaudă te încurajează este o atmosferă incediară” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Un singur lac din România mai are de traversat

Cameliu a ținut să își treacă în portofoliu și cucerirea lacurilor din România. Unul singur i-a mai rămas.

”Mai am Lacul Razelm. Traversarea lui trebuie pregătită foarte bine, este un lac extrem de periculos cu 2 curenți foarte puternici, de fapt e o cursă tehnică acolo” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Ads

Sportivul a povestit și în câte ore a traversat Lacul Izvorul Muntelui, unul dintre cele mai mari din țară.

„Are 127 metri adâncime, am început pe 15 iulie, anul trecut, l-am traversat în 8 ore și 29 de minute, am plecat înot la 6 dimineața și am terminat pe la 13.30-14.00” -Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

A înotat în toate mările din Europa

Pentru Cameliu, mările din Europa nu mai au niciun secret. A înotat în toate. Pentru anul acesta, sportivul are planuri mari!

“La triatlon nu vreau să ratez nici o competiție. Dacă anul trecut am intrat în apă în Europa și am ieșit în Asia, anul acesta vreau să trec Canalul Gibraltar, să intru în apă în Europa și să ies în Africa. În vară vreau să traversez și Lago di Garda, din Italia” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Pe lângă lacurile din România, triatlonistul a înotat și în multe din afara țării. Cel mai mult l-a impresionat Lacul Ohrid din Macedonia de Nord.

„Este intrat în patrimoniul UNESCO. Este atât de curat, are puritatea de 90% poți să bei apă din el, iar adâncimea lui undeva la 412 metri. Este unul dintre cele mai vechi lacuri tectonice din Europa. L-am traversat de 3 ori până acum. Are vreo 35 de km, ultima dată mi-a luat 8 ore și jumătate să îl traversez” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Ads

De când s-a apucat de sport, Cameliu spune că nu există o zi în care să nu facă mișcare.

„Mi-a intrat în sânge, nu mă pot lăsa, dacă lipsesc o zi de la antrenament, nu mă simt bine. Nu contează că este caniculă, că sunt minus nu știu câte grade afară, eu mă antrenez. De când m-am apucat de sport am înotat, pedalat și alergat sute de mii de kilometri” - Cameliu Costache, campion național la triatlon în proba de ștafetă mixtă.

Câteva dintre lacurile, râurile și mările în care a înotat triatlonistul: Lacul Paltinul 10 km, Lacul Tarnița 7 km, Lacul Beliș-Fântânele 15 km, Lacul Vidraru, dus-întors 21 km, Lacul Izvorul Muntelui 25 km, Lacul Văliug 4 km, Lacul Snagov 15 km, Lacul Budeasa 5 km, Lacul Bascov 10 km, Lacul Buftea 4 km, Lacul Mogoșoaia 4 km, Lacul Chitila 2 km, Marathon înot în Marea Neagră la Agigea 15 km, Brațul Borcea Călărași 2 km, Lacul Ohrid, Macedonia de Nord 25 km, Lacul Butrin Albania 15 km, Lacul Prespa Macedonia 10 km, Strâmtoarea Bosfor Turcia 7 km, Insulele Adalar Turcia 21 km, Insulele Thassos Grecia 10 km, Isulele Gifrun Egipt 20 km.