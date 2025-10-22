Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:13
344 citiri
Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
Imagine ilustrativă FOTO Pixabay

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 22 octombrie, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi este iniţiat de Guvern.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiţia vehiculului, astfel încât obligaţia de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecinţă, vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”, se arată în proiect.

Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern. Au fost eliminate toate amendamentele adoptate de Senat, iar amendamentele depuse de deputaţi au fost respinse.

Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
Deputaţii au votat miercuri, 22 octombrie, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 ”contra” şi 13 abţineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru...
Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă depusă de Opoziţia AUR-POT-S.O.S România împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu (PSD). S-au înregistrat 187 de...
#Camera Deputatilor, #Parlament, #RCA, #trotinete electrice , #parlament
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Aveam in brate copilul inert. Am inceput sa urlu". Marturia unei foste paciente a clinicii din Constanta unde a murit tanara gravida
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
  2. Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
  3. Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”
  4. Consultant politic, despre Congresul PSD: „Soarta lui este deja rezolvată”. Motivul deblocării discuțiilor privind data alegerilor de la București
  5. Victor Ponta atacă Guvernul: „Dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”
  6. Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”
  7. Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic
  8. Guvernul Orban pompează bani în România pentru a cumpăra influență politică. Cine sunt beneficiarii milioanelor de euro dați de Budapesta INVESTIGAȚIE
  9. Criză în Guvern: Bolojan, pus în șah de magistrați. Doi grei din PSD vin cu soluția
  10. Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”