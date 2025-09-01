Parlamentarii "fugiți" de la POT și S.O.S. România vor să își facă grup în Camera Deputaților

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat luni, 1 septembrie, act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent.

Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.

Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT şi S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupul este deocamdată format din 10 deputaţi.

Potrivit actului constitutiv depus la Biroul permanent, noul grup este format din:

din POT: Aurora-Tasica Simu, Dumitrița Albu, Andrei Csillag, Florin Călin-Groza, Petru Pîglișan, Dorin Popa

din SOS România: Mariana Vargă, Rodica Făget, Mădălin Laurențiu Făget, Ciprian Ciubuc

