Parlamentarii "fugiți" de la POT și S.O.S. România vor să își facă grup în Camera Deputaților

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 19:13
618 citiri
Camera Deputaților FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat luni, 1 septembrie, act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent.

Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.

Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT şi S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupul este deocamdată format din 10 deputaţi.

Potrivit actului constitutiv depus la Biroul permanent, noul grup este format din:

din POT: Aurora-Tasica Simu, Dumitrița Albu, Andrei Csillag, Florin Călin-Groza, Petru Pîglișan, Dorin Popa

din SOS România: Mariana Vargă, Rodica Făget, Mădălin Laurențiu Făget, Ciprian Ciubuc

Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de...
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunţat luni, 1 septembrie, iniţierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind...
#Camera Deputatilor, #parlamentari fugiti, #pot, #SOS Romania , #stiri politice
