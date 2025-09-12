Camera Deputaților neagă existența cărților de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari: doar folie aurie și numai pentru președinții de comisii și membrii BP

Camera Deputaţilor a reacționat vineri, 12 septembrie, la declarațiile deputatului USR Radu Mihaiu cu privire la cărțile de vizită decontate pentru parlamentari. Răspunsul oficial arată că este vorba numai de folie aurie și nu de foiță de aur. Mai mult, doar unii deputați pot deconta pe protocol cărțile de vizită: preşedinţii de comisii și membrii Biroului permanent.

„Cărţile de vizită utilizate de Camera Deputaţilor nu sunt realizate cu 'foiţă de aur', ci cu folie aurie (gold foil), care este specifică unui procedeu tipografic standard de finisare, utilizat pe scară largă în industria de print. Nu toţi deputaţii beneficiază de cărţi de vizită. Acestea sunt realizate la cerere şi se decontează doar pentru membrii Biroului permanent şi preşedinţii de comisii. Ceilalţi deputaţi care doresc astfel de cărţi de vizită au posibilitatea să le achite din fonduri proprii. Cărţile de vizită cu folie aurie costă aproximativ 3 lei/bucata (inclusiv TVA), iar firma care le furnizează este Euroinfo Design”, se arată într-un comunicat al Camerei Deputaţilor.

Potrivit sursei citate, „preţul este rezultatul unui contract atribuit prin sistemul de achiziţii publice, în urma unei proceduri publice, în baza unui caiet de sarcini care stabileşte elementele grafice”.

Ads

„Cărţile de vizită utilizate de Camera Deputaţilor includ elemente de personalizare instituţională şi standarde grafice pentru realizarea stemei. Acestea sunt embosate (evidenţierea în relief a unor elemente) şi sunt tipărite faţă-verso. Compararea cu alte cărţi de vizită existente pe piaţă nu este relevantă, întrucât produsele sunt diferite”, precizează Camera Deputaţilor.

Preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Radu Mihaiu (USR), a relatat pe Facebook că i s-a răspuns de la Parlament că un set de cărţi de vizită costă 310 lei pentru că „sunt cu foiţă de aur”.

Ads

„Azi am fost un pic şocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de preşedinte al Comisiei de tehnologia informaţiei cu diverşi actori din industrie, am primit o grămadă de cărţi de vizită. Eu nu am de obicei cărţi de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon şi totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile şi cărţi de vizită care sfârşesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărţi de vizită fizice, mi-am spus 'hai să-mi fac şi eu un set, să fie, în caz de nevoie'. Şi am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărţi de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: 'cu foiţă de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie'. Am întrebat la Parlament de ce costă aşa de mult, iar răspunsul a fost absolut şocant: cărţile de vizită chiar se fac cu foiţă de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiţă de aur”, a transmis Radu Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2, pe Facebook.

Ads