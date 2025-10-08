15 obiecte din camera de hotel pe care nu ar trebui să le atingi niciodată. Cameristă: „Am lucrat aici opt ani și n-am văzut niciodată una spălată”

În spatele aparenței impecabile a camerelor de hotel – cearșafuri albe, băi strălucitoare și miros de prospețime – se ascunde o realitate mai puțin igienică decât pare. Angajații din serviciile de curățenie avertizează că unele dintre cele mai banale obiecte pot fi adevărate focare de bacterii, deși par complet inofensive.

Maria, cameristă cu ani de experiență la Ritz-Carlton, a descris pentru vegoutmagout.com telecomanda televizorului drept „cel mai murdar lucru din cameră” și adaugă, cu un umor amar: „Mai bine ai linge podeaua din baie.”

Deși camerele sunt curățate zilnic, graba impusă de program, lipsa resurselor și standardele axate pe aparență lasă numeroase suprafețe aproape neatinse. În consecință, multe dintre obiectele cu care turiștii interacționează fără ezitare ascund colonii întregi de microbi invizibili.

Ceea ce pare o simplă problemă de igienă se dovedește, de fapt, o combinație periculoasă de neglijență sistemică și încredere nejustificată în „iluzia curățeniei”.

Telecomanda și electronicele

Telecomanda televizorului este, fără îndoială, cel mai contaminat obiect din orice cameră de hotel. În cel mai bun caz, este ștearsă superficial — și asta doar dacă are pete vizibile.

„Avem în medie unsprezece minute pentru fiecare cameră”, a explicat Janet, cameristă la un hotel din Denver. „Telecomanda e curățată poate o dată pe săptămână, dacă avem timp.” Cu o lanternă UV, mi-a arătat petele invizibile de fluide corporale care mi-au întors stomacul pe dos”, mărturisește jurnalistul care a documentat articolul.

La fel de murdar este și telefonul fix, care adăpostește mai multe bacterii decât un buton de lift din spital. Totuși, rareori apare pe lista standard de curățenie. Ceasurile deșteptătoare sunt șterse doar când praful devine vizibil – adică aproape niciodată, având în vedere lumina difuză din camere.

Întrerupătoarele și mânerele ușilor

Întrerupătoarele sunt o zonă oarbă în rutina de curățenie. Deși fiecare oaspete le atinge, adesea cu mâinile nespălate, sunt omise complet din procesul zilnic.

„Știi ce e amuzant?”, a spus Carlos, supervizor la un hotel din Miami. „Petrecem cinci minute lustruind oglinda, dar întrerupătoarele? Poate le curățăm o dată pe lună.”

Mânerele ușilor principale și ale băii sunt uneori dezinfectate, dar cele interioare – dulapuri, uși de balcon, uși între camere – sunt practic ignorate.

Cafetiera și minibarul

Cafetiera din cameră ascunde secrete care ar face pe oricine să treacă la ceai.

„Am văzut oameni care și-au spălat lenjeria intimă în ea”, mi-a șoptit Sandra, o cameristă de la un hotel de afaceri.

Chiar și când e folosită normal, cafetiera rareori primește mai mult decât o clătire rapidă cu apă fierbinte. Rezervorul de apă e un teren fertil pentru bacterii și mucegai, iar mânerul ibricului e acoperit cu un strat invizibil de germeni.

Mânerul minibarului? La fel de murdar. Este atins de zeci de oaspeți, dar se curăță doar când minibarul este realimentat — adică, nu prea des.

Obiecte din baie „invizibile”

Deși toaletele și chiuvetele sunt curățate regulat, mânerul de la toaletă este adesea ignorat complet.

„Curățăm capacul, vasul, exteriorul”, mi-a spus Patricia, specialistă în instruirea personalului de curățenie din Chicago. „Dar mânerul? De parcă nici n-ar exista.”

Perdeaua de duș este un alt focar de microbi — marginea de jos, unde apa stagnează, este plină de mucegai și rareori e spălată.

Robinetele de la chiuvetă și duș sunt curățate doar pentru pete vizibile, nu și dezinfectate complet. Așa se creează un ciclu nesfârșit: le atingi cu mâinile murdare, apoi din nou cu mâinile curate.

Elemente decorative

Pernele decorative sunt, probabil, cele mai neigienice obiecte dintr-o cameră de hotel.

„Am lucrat aici opt ani și n-am văzut niciodată una spălată”, a spus Michelle, o cameristă din Las Vegas.

La fel și fâșia decorativă de la capătul patului – pe care oaspeții se așază, pun bagaje sau chiar o folosesc pe post de prosop. Este spălată, cel mult, o dată la câteva luni.

Abajururile de pe noptiere adună praf și urme de grăsime de la mâini, dar rareori sunt curățate.

Suprafețele „ascunse”

Tăblia patului este unul dintre cele mai ignorate obiecte. Oaspeții se sprijină de ea, o ating în somn, dar nu este niciodată ștearsă în curățenia zilnică — poate doar la curățenia generală trimestrială.

La fel și mânerele sertarelor sau noptierele: sunt atinse zilnic, dar rar curățate.

Marea revelație

"După trei luni petrecute alături de personalul de curățenie, am dezvoltat ceea ce prietenii mei numesc „paranoia hotelieră” — eu îi spun prudență justificată.

Telecomanda de care Maria m-a avertizat a fost doar începutul. Adevărata revelație nu e că hotelurile sunt murdare — nu sunt. Podelele sunt aspirate, băile sunt spălate, paturile sunt făcute impecabil.

Revelația este diferența dintre ceea ce credem că se curăță și ceea ce se curăță cu adevărat — un decalaj creat nu de neglijență, ci de lipsa de timp și de politici care pun aparența înaintea igienei reale.

Astăzi, când intru într-o cameră de hotel, o privesc altfel. Scot șervețelele dezinfectante și le folosesc pe toate cele 15 obiecte pe care am învățat să nu le ating niciodată.

Prietenii mei râd de mine, dar eu am văzut ce ei nu au văzut — lumea invizibilă a bacteriilor care trăiesc pe suprafețele pe care punem mâna fără să ne gândim.

Și odată ce ai văzut-o, nu o mai poți ignora",a concluzionat autorul articolului publicat de vegoutmagout.com.

