Șocul unui român după ce a fost cazat într-o cameră minusculă: "Dacă aveți impresia c-a fost ieftin hotelul și de-aia, nu, n-a fost"

Există câteva orașe renumite pentru hotelurile cu camere mici, în zone aglomerate unde spațiul este la un preț mare, printre acestea fiind Tokyo, Hong Kong, Singapore și Amsterdam.

Un român care s-a trezit cazat într-o cameră minusculă hotel din Franța a relatat experiența într-o postare pe Facebook.

"Trebuie să vă arăt asta, că râd singur de juma' de oră. Și nu e frumos, mai bine să râdem cu toții.

Am ajuns la Lyon și m-am cazat. Aia din poză e camera de hotel. TOATĂ camera, să ne înțelegem. Am pus special trolerul acolo, ca să fie mai clar despre ce vorbesc. Ah, ba nu, mint, mai e și-o baie. În ea stăteam când am făcut poza, de-aia râd singur.

Dacă aveți impresia c-a fost ieftin hotelul și de-aia, well, nu, N-A fost.

Evident, m-am dus peste fata aia de la recepție s-o întreb care e faza cu debaraua asta și să mi-o schimbe.

Mi-o schimbă, da' nu azi, mâine. Că azi nu mai are altă cameră liberă. Să-mi țineți pumnii la noapte, pare c-o să am nevoie", a scris acesta pe Facebook în textul care însoțește o fotografie a camerei.

"Măcar n-ai loc sa cazi din pat"

Postarea a strâns sute de comentarii în care urmăritorii paginii relatează situații asemănătoare sau se distrează pe seama dimensiunilor camerei.

"Cămara mea cred că e un pic mai mare."

"Măcar n-ai loc să cazi din pat."

"Minimalism 4.0."

"Și eu am făcut studiile acolo, am stat așa un an."

"Din astea găseai și la Cluj cu 500 pe lună și aveai și aragaz lângă toaletă."

"No, asta da cameră. Sper că nu suferi de claustrofobie. Dacă da, dormi mai bine pe hol, e sigur mai spațios."

"Am pățit, în Londra. În baie dacă scăpam săpunul, aleluia, că n-aveai loc să te apleci să-l iei. Chiuvetă era echivalentul a 2 palme. Din pat săreai direct în ușă. Și da, hotelul full mai tot timpul anului. Și scump. Dar mega central."

"Garsoniera din Cluj de 11m² e penthouse pe lângă asta"

"Pățit. În Belgrave Square- când intra soțul meu de 1,87 și 110 kg în baie îi rămânea posteriorul afară."

"Mi s-a activat claustrofobia doar că m-am uitat!"

"Te urmăresc pentru sfaturi de călătorie! Keep up the good job."

"Ți-au încropit o cameră pe capătul holului, dar tu încă nu te-ai prins!"

"Și la Paris, în săptămâna de miere, am avut o cameră într-un hotel nu chiar în centru, dar pe-acolo. Camera era cât tot patul de mijloc. Plus o baie mică, ce-i drept."

"Garsonieră din Cluj de 11m² e penthouse pe lângă asta."

"Omori țânțarul fără să te ridici din pat"

"În Danemarca am stat într-o cameră care avea un fel de borcan în mijloc. Acolo era baia. Dulap de haine nu exista, iar patul era lipit de borcan. Nici aceea n-a fost deloc ieftină."

"Avantajul e c-o zugrăvești în trei sferturi de oră."

"O cameră din asta am avut la Milano. Ultra central și 250€/noapte (!!!). Baia era mai mare decât camera. Și la Paris a fost ușor strâmtă camera, mă cam strângea pe la umeri și n-am decât 1.60 m și 60kg…am vrut să deschid geamul ca să am senzația că e camera mai mare, dar nu se deschidea, doar se rabata, deci camera tot mică a rămas."

"Ai geam! În Londra în centru stai scump în cabina economy fără geam. Aia debara. On a positive note, dacă ai chef scoți picioarele pe geam."

"Bine că nu ai dușul direct pe mochetă."

"Când am mers cu trenul de la Craiova la București am avut mai mult loc în cușeta din vagonul de dormit."

"Dar privește partea bună...omori țânțarul fără să te ridici din pat, pe orice perete s-ar pune."

"Noi în camere d-astea punem cârnații la uscat."

"Momentul în care îți dai seama cât de privilegiată ai fost cât ai locuit în cămin."

"Exact așa arăta cazarea mea din Londra, acum niște ani. Rezervarea mea „se pierduse” și am căutat la pas altceva. Eu însă am fost prevenită că este o cameră „really, really small!” și am acceptat. Sigur că nu mă așteptam să întru de la duș direct în pat. P.S. Cea mai scumpă cazare de 2 nopți din viața mea, de banii ăia stăteam la Napoli o săptămână."

"E atâta loc deasupra. Nu înțeleg de ce n-au mai pus un pat."

"Partea bună e că dacă vii băut din oraș, n-ai cum să ratezi patul."