Surpriza vieții de care a avut parte un proprietar care a închiriat un apartament unei familii cu doi copii FOTO

Proprietarul unui apartament din Ploiești, care l-a închiriat anul trecut unei familii cu doi copii a avut parte de surpriza vieții sale.

Din păcate, o surpriză extrem de neplăcută. Conform observatorulph.ro, bărbat și-a găsit apartamentul distrus în proporție de 80 la sută, iar pagubele depășesc 13.000 de lei.

„În momentul de față am un apartament care este în proporție de 80% distrus. Atât apartamentul, cât și tot ce înseamnă mobilier. Am închiriat în luna aprilie a anului trecut apartamentul unor tineri din Ploiești cu copii. Am crezut că sunt oameni niște oameni cât de cât OK. Nu i-am deranjat niciodată, dar se pare că am făcut o alegere proastă.

În luna august a anului trecut am înțeles că a fost un incident între ei, în urma căruia soțul a fost recalcitrant și violent și a spart bunuri prin casă, s-au bătut și chiar Poliția i-a dat o interdicție de a se apropia de soția lui.

În această perioadă nu am reușit să intru în apartament niciodată pentru că atunci când am cerut să vin mi-au spus că nu sunt acasă.

În ultimele patru luni au rămas restanți la întreținere, iar energia electrică este neplătită din luna mai.

Le-am făcut somații ca să-mi elibereze apartamentul, să încheiem contractul pe cale amiabilă, iar când am venit pe 7 martie am constatat că apartamentul este distrus. Paguba se ridică, la prima estimare la peste 12-13 000 RON”, a declarat Marian Moise pentru sursa citată.

Proprietarul susține că foștii chiriași refuză sa plătească pagubele și că preferă sa ajungă în instanță, mizând pe faptul ca procesul se poate întinde și pe câțiva ani.

