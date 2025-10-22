Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:29
872 citiri
Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea
Camerele nu pot fi orientate către curtea vecinului FOTO Pixabay

Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte reguli stricte pentru a nu încălca legea și dreptul la viață privată al vecinilor. Deși instalarea acestora este permisă pe proprietăți private, imaginile pot constitui date cu caracter personal dacă permit identificarea persoanelor.

Autoritățile avertizează că nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și chiar acțiuni civile din partea celor filmați ilegal. Cele mai importante reguli includ orientarea camerelor doar spre propria curte, ștergerea înregistrărilor după o perioadă rezonabilă și limitarea accesului la imagini doar persoanelor autorizate, scrie Gândul.ro.

Totodată, persoanele filmate ilegal pot iniția acțiuni civile împotriva celor care au prelucrat imaginile fără drept.

Sistemul de supraveghere trebuie instalat doar pentru motive legitime, precum protejarea bunurilor sau siguranța familiei. Camerele trebuie să fie orientate pentru a surprinde exclusiv curtea proprie. Se recomandă amplasarea semnelor vizibile cu detalii despre scopul și responsabilul sistemului. Înregistrările trebuie șterse după o perioadă rezonabilă, de obicei 30 de zile. Doar persoanele autorizate pot vizualiza imaginile, iar sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

Cel mai important este ca sistemul de supraveghere să filmeze exclusiv spațiul privat, adică doar propria curte, nu casele sau curțile vecinilor. Dacă un vecin observă că este filmat în propria curte, acesta poate solicita repoziționarea camerei sau chiar demontarea ei. Dacă situația nu este remediată, conflictul poate ajunge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau chiar în instanță.

Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de...
Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat miercuri, 22 octombrie, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi crede că acesta îşi doreşte ca el să fie primarul Capitalei....
#camere video, #supraveghere, #reguli , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”
  2. Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
  3. Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
  4. Jandarmii și polițiștii de frontieră primesc dreptul de a înregistra video în spații publice fără consimțământul persoanelor de față
  5. Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
  6. Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
  7. Carla Bruni, între podiumul de modă și vizitele la penitenciar. Soțul ei, fostul președinte Sarkozy, a fost încarcerat la Paris. Și ea se află sub control judiciar
  8. Donald Trump vrea să obțină despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la propriul Departament al Justiției
  9. Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”
  10. Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea