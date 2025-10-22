Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea

Camerele nu pot fi orientate către curtea vecinului FOTO Pixabay

Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte reguli stricte pentru a nu încălca legea și dreptul la viață privată al vecinilor. Deși instalarea acestora este permisă pe proprietăți private, imaginile pot constitui date cu caracter personal dacă permit identificarea persoanelor.

Autoritățile avertizează că nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și chiar acțiuni civile din partea celor filmați ilegal. Cele mai importante reguli includ orientarea camerelor doar spre propria curte, ștergerea înregistrărilor după o perioadă rezonabilă și limitarea accesului la imagini doar persoanelor autorizate, scrie Gândul.ro.

Totodată, persoanele filmate ilegal pot iniția acțiuni civile împotriva celor care au prelucrat imaginile fără drept.

Sistemul de supraveghere trebuie instalat doar pentru motive legitime, precum protejarea bunurilor sau siguranța familiei. Camerele trebuie să fie orientate pentru a surprinde exclusiv curtea proprie. Se recomandă amplasarea semnelor vizibile cu detalii despre scopul și responsabilul sistemului. Înregistrările trebuie șterse după o perioadă rezonabilă, de obicei 30 de zile. Doar persoanele autorizate pot vizualiza imaginile, iar sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

Cel mai important este ca sistemul de supraveghere să filmeze exclusiv spațiul privat, adică doar propria curte, nu casele sau curțile vecinilor. Dacă un vecin observă că este filmat în propria curte, acesta poate solicita repoziționarea camerei sau chiar demontarea ei. Dacă situația nu este remediată, conflictul poate ajunge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau chiar în instanță.

