Alcaraz îi suflă în ceafă lui Djokovic: ce s-a întâmplat în finala de la Rio

Dacă ar fi câștigat turneul de la Rio de Janeiro, Carlos Alcaraz ar fi avut același număr de puncte cu Novak Djokovic în fruntea ierarhiei ATP.

Englezul Cameron Norrie l-a învins pe Carlos Alcaraz în finala turneului de la Rio după un meci de zile mari. A fost 5-7, 6-4, 7-5 pentru Norrie, primul britanic ce joacă și mai și câștigă la Rio.

Pentru Norrie a fost al cincilea titlu ATP și a venit după ce a fost învins tocmai de Alcaraz în finala de la Buenos Aires.

Alcaraz a ratat șansa de a strânge fix același număr de puncte ca Djokovic în fruntea ierarhiei ATP. Ar fi rămas pe locul doi din cauza regulamentelor ATP (se iau în calcul punctele obținute în turneele mandatory).

Chiar și-așa, distanța e mică: Djokovic are 6980 de puncte, iar Alcaraz cu doar 200 mai puține.

Cameron Norrie e pe 12.

1 - Winning the @RioOpenOficial and claiming a fifth career title at ATP level - his second on clay after Lyon in 2022 - @cam_norrie has now won his first final against an opponent ranked in the ATP's top 10, after losing his previous six. Breakthrough.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/4UgwKhfPLi