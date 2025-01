Scenă șocantă la un meci de tenis. Jucătorul a aruncat cu racheta într-o spectatoare VIDEO

Britanicul Cameron Norrie ar fi putut fi descalificat la finalul meciului său, pierdut cu 2-6, 3-6, în faţa argentinianului Facundo Diaz, marţi, la Auckland, dar în final a primit doar un avertisment.

În timp ce adversarul său servea pentru câştigarea meciului, Norrie a pierdut din greşeală controlul rachetei sale, care a ajuns în tribune după un punct care i-a oferit lui Facundo Diaz minge de meci.

Mai mult stângaci decât răuvoitor, el a lovit totuşi o spectatoare, dar şi-a cerut rapid scuze.

Britain's Cameron Norrie apologised and avoided disqualification when a racquet he tossed in the air struck a spectator during his first-round loss at the Auckland Open#ASBClassic25 | Details: https://t.co/tzFxVE5WZb

📽️: Tennis TV pic.twitter.com/Y29AsuMuoh