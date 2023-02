Știe și tenis: Camila Giorgi, jucătoarea care face furori pe Instagram, a câștigat al patrulea titlu al carierei

Camila Giorgi, jucătoarea italiană de tenis, a câștigat Merida Open.

Camila Giorgi, locul 68 WTA înaintea finalei din Mexic, a învins-o în ultimul act pe suedeza Rebecca Peterson, 140 WTA, scor 7-6, 1-6, 6-2.

Italianca va urca până pe locul 48 ca urmare a victoriei de la Merida Open.

Pe lângă faptul că pozează în lenjerie intimă pe Instagram, Camila Giorgi este în centrul unui scandal imens în Italia, legat de certificatele false de vaccinare.

Doi doctori sunt acuzați că au vaccinat "la chiuvetă", adică au dat certificatele verzi unor persoane și au aruncat vaccinurile anti-Covid la toaletă.

Doctorul Daniela Grillone Tecioru a dezvăluit în timpul interogatoriului că întreaga familie Giorgi nu a fost vaccinată anti-Covid, astfel că certificatele obținute sunt false.

„Familia Giorgi se află de mult timp în grija mea. Cu puțin timp înainte de începutul verii (n.r. - în 2021), Camila venise să ceară posibilitatea de a obține certificate false ale tuturor vaccinurilor obligatorii, precum și al vaccinului Covid. Pot confirma cu certitudine absolută că niciunul dintre vaccinurile pentru familia Giorgi nu a fost administrat”, a declarat medicul, potrivit Corriere del Veneto.

Giorgi s-ar fi folosit de acest certificat pentru a putea juca la anumite turnee care prevedeau obligativitatea vaccinării.

Dacă se dovedește că ea nu și-a făcut vaccinul anti-Covid, dar a avut un certificat verde, riscă până la 3 ani de închisoare!

look at the smile ☺️✨🏆@WTAMeridaOpen | #MéridaOpenAkron pic.twitter.com/ORC5jMpEx4