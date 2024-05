S-a retras din tenis "pe furiș": jucătoarea de top care a dorit să fie scoasă din programul anti-doping

Jucătoarea italiană Camila Giorgi, un adevărat sex simbol al sportului alb, s-a retras din tenis "pe furiș".

Camila Giorgi a jucat ultima oară la Miami, la sfârșitul lunii martie, când a pierdut meciul cu Iga Swiatek. De pe 7 mai, ea apare pe lista ITIA a jucătoarelor care au solicitat să fie scoase din programul anti-doping.

Motivul? Giorgi s-a retras din tenis. A făcut acest lucru pe tăcute, fără să își anunțe fanii pe rețelele sociale sau să dea un comunicat.

Jucătoarea italiană de tenis, care a atras mereu atenția prin ținutele provocatoare postate pe rețelele sociale, are doar 32 de ani.

Considerată mereu o jucătoare care nu și-a atins cu adevărat potențialul, Camila Giorgi a ajuns până pe locul 26 în clasamentul WTA, a atins faza sferturilor de finală la Wimbledon și a optimilor la US Open și Roland Garros și are patru titluri WTA în palmares.

32-year-old Camila Giorgi, a hard hitter and enigmatic character in women’s tennis for years, yesterday officially registered her retirement with the ITIA, which would take her out of the anti doping testing protocols.

(h/t @AdamAddicott) pic.twitter.com/ubXvi8VOnA