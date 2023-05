Dezamăgire enormă pentru italieni la WTA Roma. Ce s-a întâmplat cu frumoasa Camila Giorgi

Italia a rămas fără reprezentantă pe tabloul de simplu feminin la turneul WTA 1000 de la Roma după ce Camila Giorgi a fost eliminată în condiții dramatice.

Numărul 37 mondial, frumoasa Camila Giorgi a pierdut meciul cu Karolina Muchova din Cehia (52 WTA) după ce a condus cu 5-1 în primul set, irosind nu mai puțin de șapte mingi de set.

În cele din urmă, Giorgi s-a impus cu 7-6, 6-2 și va juca în optimi cu Paula Badosa sau Marta Kostiuk.

WTA 1000 ROME R3: Karolina Muchova wins 7⁷-6⁴, 6-2 against Camila Giorgi

Came from 5-1 down in the opening set, saving 7 set points.