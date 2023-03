Nebunie de meci la WTA Miami, cu frumoasa Camila Giorgi în prim-plan. Gest necontrolat al italiencei VIDEO

Tenismena Camila Giorgi din Italia (44 WTA), una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit, s-a calificat în turul secund la turneul de la Miami.

Camila Giorgi a fost protagonista unui meci nebun, întins pe trei ore și jumătate, italianca impunându-se cu 7-6, 6-7, 7-6 contra estoniencei Kaia Kanepi (57 WTA).

Italianca s-a remarcat și cu un gest necontrolat, ea aruncându-și racheta de furie în setul doi, atunci când a ratat desprinderea la 5-3.

When Camila Giorgi throws her racquet, you know a match is getting spicy.

She led Kaia Kanepi by 7-6 (4), 4-3 on her own serve with a game point to go up 5-3 in Miami.

These two actually seem to be hitting harder than usual today, if that’s possible. pic.twitter.com/ck0c0lC96S