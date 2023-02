O investigație jurnalistică de amploare dezvăluie o afacere cumplită, pe spatele oamenilor aflați în ultimii ani ai vieții, derulată într-una dintre cele mai prospere localități din România, la marginea Bucureștiului.

Ancheta, realizată de Centrul de Investigații Media (CIM) și Buletin de București, vizează căminele de bătrâni administrate în ultimii 11 ani o femeie pe nume Cristina Maria Dumitra (fostă Văduva, născută Mareș).

Mărturiile adunate de la mai mulți angajați ai centrelor sau de la persoane care au legătură cu administratora indică faptul că Dumitra batjocurește cu bună intenție oamenii care ar trebui să beneficieze de servicii de îngrijire la standarde înalte.

Atrocitățile se întâmplă la „Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente - Casa Cora”, situat în localitatea Voluntari, județul Ilfov.

Bătrânii sunt bătuți de către infirmiere, înfometați, lăsați să zacă în propriile excremente. Pe deasupra, nu beneficiază de asistență medicală decât în acte. Din acest motiv, mulți dintre ei ajung să moară la foarte scurt timp după ce ajung în centru.

Jurnaliștii celor două instituții media prezintă pe larg imagini și mărturii în ancheta publicată joi, 9 februarie.

„Nu este nimic în regulă acolo, credeți-mă. Toți erau mușcați de ploșnițe, au ajuns să aibă viermi în zonele intime, escare adânci până la os, nu vă puteți imagina! În orice zi - deci în orice zi! - nu exista zi în care să nu fie două-trei nereguli mari, nasoale rău. Pur și simplu nu ai cum să ai două infirmiere în tot azilul ăla, ele pur și simplu nu fac față”, spune Elena (n.r.) fostă angajată a „serviciilor sociale” prestate de Cristina Maria Dumitra.

„Mergeau ploșnițele pe ei... ferească Dumnezeu! Sub pat, dacă ridicai salteaua, cel puțin seara, când era întuneric... le-am învățat și psihologia, pe bune! Deci seara, dacă ridicai salteaua, fugeau toate în toate părțile, era... Eu chiar am rămas șocată!”, își continuă femeia povestea.

„Aveau o cameră la Gerbera, undeva jos, la subsol. Când am ajuns prima oară am auzit ‘ah, te duci la alea de la Groapă?’ mă gândeam ‘cum adică la groapă?’. Și când am ajuns acolo și am văzut ce era… deci nu îmi venea să cred… Era căcat pe jos, alunecai pe căcat, scuzați-mă că vorbesc așa dar așa era! Nu se ducea nimeni să intre la ele în salon, era un miros… Pe femeile alea de acolo le țineau mai mult închise”, își amintește Elena.

Documentele intrate în posesia jurnaliștilor arată că, în luna decembrie a anului 2020, dintr-un total de 34 de beneficiari ai unuia dintre centrele administrate de Dumitra, cinci au murit. Alți doi, internați în spital în decembrie 2020, au murit în primele zile ale anului următor, în ianuarie 2021.

Pentru a fugi de furnizorii neplătiți, Dumitra radiază frecvent firmele pe care înregistrează afacerea și sediile sociale. În 11 ani de activitate a avut șase firme și două centre părăsite în grabă, cu tot cu bătrânii teoretic îngrijiți, pentru a scăpa de datoriile acumulate la chirie.

Contactată de reporteri, Dumitra le-a dat un răspuns halucinant: „Buna seara și eu am multe sa va spun despre centrele lu doamna Firea acolo trebui investigat nu la mine ca țin oameni de pe strada de mila fără banii.Și eu nu am făcut 6 firme in 10 ani,cred ca ma confundați”, ne-a transmis prin SMS Dumitra, care s-a scuzat apoi că nu poate vorbi acum cu noi, ci abia luni, pentru că este „foarte răcită”. Evident, am păstrat grafia originală a mesajului femeii de afaceri.

"În slalomul ei printre firme, asociați și case închiriate, Cristina Maria Dumitra ajunge, în anul 2019, preț de câteva luni, asociată cu Ștefan Godei, un apropiat al PSD Ilfov, care avea să devină, la rândul lui, patron de casă de bătrâni și, mai apoi, președinte al Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz. În asociație o are alături, ca vicepreședinte, pe Ligia Gheorghe, eterna mână dreaptă a actualului ministru al egalități de șanse, Gabriela Firea, în prezent consiliera ei la minister.

Cu Ștefan Godei și Ligia Gheorghe în conducere, asociația își face două centre pentru persoane cu dizabilități pe care începe să încaseze bani mulți de la stat. Despre centrele asociației apropiaților cuplului Firea-Pandele am scris aici și aici", se arată în investigația jurnalistică publicată de Centrul de Investigații Media.

