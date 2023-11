Sute de camioane au intrat în Gaza de la intrarea în vigoare a armistiţiului VIDEO

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a anunţat sâmbătă că un total de 248 de camioane cu ajutor umanitar au sosit în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a armistiţiului cu o zi înainte, iar dintre acestea, 61 de vehicule au livrat echipamente medicale, alimente şi apă în nordul enclavei, relatează AFP.

Unsprezece ambulanţe, trei autocare şi o camionetă au ajuns la spitalul Al-Shifa, cel mai mare din Fâşia Gaza, "pentru a ajuta la evacuări", a anunţat Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA).

Potrivit autorităţilor israeliene, clădirea spitalului ar fi principalul centru de comandă pentru operaţiunile Hamas în Fâşia Gaza, acuzaţie respinsă de mişcarea islamistă palestiniană.

200 trucks with humanitarian aid were sent to international aid orgs. operating in Gaza through the Rafah Crossing as part of the operational pause, and within the framework for the release of the hostages agreed with the U.S., with the mediation of Qatar and Egypt.

The… pic.twitter.com/uD9856RBZL