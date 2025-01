Groapă uriașă pe o stradă din Japonia. Un camion a fost înghițit de crater. Ce se știe despre șofer VIDEO

Serviciile de intervenţii japoneze au încercat marţi, 28 ianuarie, timp de mai multe ore, să salveze şoferul unui camion care a căzut într-o groapă uriaşă, după surparea asfaltului, în apropiere de Tokyo, însă în zadar, a constatat un fotograf AFP.

Autorităţile din oraşul Yashio au primit apeluri telefonice prin care li se semnala că un drum s-a surpat, iar un camion a căzut în groapa formată în asfalt.

”Desfăşurăm operaţiuni de salvare de atunci”, a declarat AFP - şapte ore mai târziu - un purtător de cuvânt al pompierilor.

Serviciile de salvare estimează că groapa din şosea are aproximativ zece metri lărgime şi şase metri adâncime.

”Încercăm acum să vedem dacă putem aduce camionul la suprafaţă cu o macara mare”, a anunţat el.

”Există un risc ca gaura să se surpe. Şoferul a vorbit cu salvatorii” până la mijlocul zilei, însă aceştia s-au retras după ce zona din jurul găuri a devenit instabilă”, a anunţat purtătorul de cuvânt.

Video: Part of a road intersection collapsed in Yashio City, Saitama and a truck fell into the hole. Efforts are underway to rescue the driver. pic.twitter.com/CPqXd3Y1lC