Un camion s-a prăbușit într-un crater apărut în asfalt. Unde a avut loc incidentul FOTO/VIDEO

Un camion cu băuturi răcoritoare s-a prăbușit sâmbătă, 13 septembrie, într-o groapă apărută în asfalt, în Ciudad de Mexico.

Momentul a fost surprins de trecători și distribuit apoi de primărița metropolei, Aleida Alavez Ruiz.

Din imagini se poate observa cum vehiculul se balansează, cu roțile din față suspendate, înainte de a cădea în craterul uriaș.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar persoanele din camion au reușit să se salveze.

A soda delivery truck collapsed into a sinkhole in Mexico City on Saturday. The Jarritos-branded cargo truck sank rear-first into the sinkhole as residents looked on, its weight causing it to sink even further. No injuries were reported. https://t.co/fiPRhooNWv pic.twitter.com/GleqMAOSjj — ABC News (@ABC) September 14, 2025

Potrivit primăriței, prăbușirea rețelei de drenaj, care este foarte veche și suprasolicitată de ploile torențiale recente, a fost principala cauză a incidentului.

„Am ajuns la câteva minute după ce camionul încărcat cu băuturi răcoritoare s-a scufundat, iar în timp ce coordonam acțiunile preventive, greutatea a făcut ca acesta să se prăbușească complet.

Primele rapoarte arată că rețeaua de canalizare, care, să nu uităm, este foarte veche, s-a prăbușit. Așteptăm macaraua care se va ocupa de scoaterea lui. Ținem situația sub control”, a spus Aleida Alavez Ruiz pe rețelele sociale.

Llegamos minutos después de que el camión cargado de refrescos se hundiera y cuando coordinábamos las acciones preventivas, el peso terminó por sumirlo. Los primeros reportes indican que es la red de drenaje, recuerden que es muy antigua, la que se colapsó. Estamos esperando la… pic.twitter.com/mIFD3LLEKm — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 13, 2025

De asemenea, autoritățile locale au transmis că au demarat operațiunile pentru verificarea infrastructurii din zonă.

🚨😱 ¡Impresionantes! Un camión cargado de refrescos quedó atrapado más de 12 horas en un socavón en Iztapalapa… y así fue el dramático momento en que lograron sacarlo 🚛🕳️ 📍Col. Renovación, CDMX#Iztapalapa #CDMX #ÚltimaHora Ads ¡Mira la nota completa aquí! 👉🏼… pic.twitter.com/pxTLIT6q5z — En Cambio Diario Tabasco (@encambiotabasco) September 14, 2025

Camionul a fost scos în siguranță după mai mult de 12 ore.

Potrivit martorilor, prăbușirea a fost însoțită de un zgomot puternic.

„Parcă s-a rupt pământul”, a spus unul dintre martori.

