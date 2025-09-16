Un camion s-a prăbușit într-un crater apărut în asfalt. Unde a avut loc incidentul FOTO/VIDEO

Camionul s-a prăbușit într-o groapă apărută în asfalt Foto: X/@ALEIDAALAVEZ

Un camion cu băuturi răcoritoare s-a prăbușit sâmbătă, 13 septembrie, într-o groapă apărută în asfalt, în Ciudad de Mexico.

Momentul a fost surprins de trecători și distribuit apoi de primărița metropolei, Aleida Alavez Ruiz.

Din imagini se poate observa cum vehiculul se balansează, cu roțile din față suspendate, înainte de a cădea în craterul uriaș.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar persoanele din camion au reușit să se salveze.

Potrivit primăriței, prăbușirea rețelei de drenaj, care este foarte veche și suprasolicitată de ploile torențiale recente, a fost principala cauză a incidentului.

„Am ajuns la câteva minute după ce camionul încărcat cu băuturi răcoritoare s-a scufundat, iar în timp ce coordonam acțiunile preventive, greutatea a făcut ca acesta să se prăbușească complet.

Primele rapoarte arată că rețeaua de canalizare, care, să nu uităm, este foarte veche, s-a prăbușit. Așteptăm macaraua care se va ocupa de scoaterea lui. Ținem situația sub control”, a spus Aleida Alavez Ruiz pe rețelele sociale.

De asemenea, autoritățile locale au transmis că au demarat operațiunile pentru verificarea infrastructurii din zonă.

Camionul a fost scos în siguranță după mai mult de 12 ore.

Potrivit martorilor, prăbușirea a fost însoțită de un zgomot puternic.

„Parcă s-a rupt pământul”, a spus unul dintre martori.

