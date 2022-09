Un camion cu jucării sexuale s-a răsturnat pe autostradă. Cât de rușinat a fost jurnalistul ajuns la fața locului: ”Nu pot spune ce-i aici” VIDEO

Un camion uriaș plin cu jucării sexuale ambalate s-a răsturnat pe o autostradă din SUA, împrăștiind pe drum o mulțime de asemenea instrumente erotice.

Accidentul s-a produs la mijlocul lunii septembrie pe ruta spre est a I-40 Mustang Road din Oklahoma City, și nu s-a soldat cu victime umane.

Filmările aeriene realizate de News 9 arată multitudinea de cutii cu accesorii de plăcere sexuală, imaginile devenind ulterior virale.

Corespondentul de la News 9, Jim Gardner, a fost extrem de rușinat atunci când a transmis informații despre accident, spunând doar că respectivul camion „și-a pierdut sarcina”.

„Jim, poți să ne spui ce era acolo?” au întrebat prezentatorii din studioul TV.

„Hmmm. Bine. Dacă mărim imaginea cu zoom, nu chiar”, a spus Gardner după o pauză incomodă. ”Poate puteți spune voi. Eu nu pot spune ce-i aici”, a continuat el.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs