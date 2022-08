Avocatul Gheorghe Piperea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că sute de români au intentat un proces în masă, acuzând statul că a făcut ”un experiment de manipulare genetică” în urma campaniei de vaccinare împotriva Covid-19.

”Un număr de 404 de reclamanți au văzut în vakseenul cu arene mesager comercializat de faizer și mondena un experiment de manipulare genetică de natură a aduce atingeri grave condiției și demnității umane. Pentru a opri acest experiment s-a declanșat contra Statului român un proces colectiv, de tip class action, care tinde la stoparea acestui experiment pe teritoriul României. De asemenea, reclamanții au cerut stoparea „imunizării” în masă cu aceste seruri experimentale pentru a se scoate din pușcăria sanitar – digitală în care ne-ar putea reintroduce din octombrie certificatul sanitar digital, prelungit cel puțin până în iunie 2023 de Uniunea Europeană (în ciuda tuturor evidențelor științifice că acest nazzipass nu are nicio eficiență sanitară – dimpotrivă, are extrem de multe dezavantaje și efecte secundare nocive)”, a scris avocatul pe Facebook.

El a pus la îndoială rezultatul testelor pentru Covid, susținând că ”pozitivările sunt crescute din pix”.

”Octombrie vine cu frigul, gripele și virozele, iar testele pisiar, atât de “credibile” și fezabile, vor crește din pix “pozitivările” la niveluri de natură a stârni din nou frică și ipohondria, cu consecința că tehnocrații vor impune, iar politicienii ne vor supune, din nou, la restricții, segregare socială și experimente de “imunizare” în masă”, a mai scris el.

Piperea a anunțat că primul termen al procesului va avea loc în 21 septembrie.

”Între momentul introducerii acțiunii (prima decadă a lunii februarie 2022) și primul termen, din septembrie 2022, s-au adunat enorm de multe probe și informații necesare procesului. Cea mai șocantă dintre ele este procesul dintre faizer și mondena, care se acuză reciproc că și-au furat patentul asupra tehnologiei cu arene mesager. Aceasta înseamnă, pur și simplu, că producătorii multimiliardari ai vakseenului au mințit autoritățile europene ale medicamentelor (care s-au lăsat păcălite, de altfel, date fiind șpagile, sponsorizările și presiunile politice implicate) și că aceste seruri experimentale de terapie genetică nu ar fi trebuit nicicând autorizate. În plus, acest proces mai probează că vakseenarea în masă nu a fost o măsură de politică sanitară înțeleaptă, ci un mega- gheșeft financiar și o chestiune de politică pernicioasă, de cea mai joasă și mai infracțională speță”, a mai scris avocatul.