Campanie de donare de sânge la Primăria Tulcea. 50 de angajați și-au anunțat participarea

Primăria municipiului Tulcea a început luni, 20 noiembrie, campania "Primăria are sânge", prin intermediul căreia circa 50 de angajaţi ai instituţiei vor răspunde în această săptămână apelului lansat de Centrul de transfuzii sanguive din municipiu, a anunţat autoritatea locală.

Apelul campaniei a fost lansat vineri, de primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, printr-un e-mail transmis tuturor angajaţilor din instituţie şi celor din structurile subordonate, iar luni printre primii donatori a fost şi edilul şef al municipiului.

"Putem dovedi că suntem dedicaţi comunităţii. Donarea de sânge este un gest de responsabilitate socială manifestat la nivel individual, iar noi putem oferi un exemplu tuturor tulcenilor", a declarat primarul Ştefan Ilie, potrivit comunicatului de presă.

Prin campania "Primăria are sânge", angajaţii instituţiei răspund apelului făcut public de Centrul de transfuzii sanguine.

"Situaţia donării de sânge este dezastruoasă! Nevoia de sânge este mare, iar donatorii sunt foarte puţini, de aceea îi îndemn pe tulceni sa doneze sânge. Am făcut demersuri, am scris la instituţiile publice şi am solicitat sprijinul pentru a face campanii împreună, am încercat şi la primării. Săptămâna aceasta am fost prin oraş, pentru a lipi afişe şi a distribui flyere în locuri publice, deoarece este o scădere surprinzătoare", a afirmat directoarea Centrului de transfuzii, Georgeta Onofrei.

Potrivit datelor furnizate AGERPRES de autoritatea locală, circa 50 de angajaţi ai Primăriei şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la campania care se va încheia pe data de 24 noiembrie.