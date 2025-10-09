Incredibil! Campioană mondială, prinsă la furat în aeroport, alături de o colegă. Cum au fost pedepsite

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:55
687 citiri
Incredibil! Campioană mondială, prinsă la furat în aeroport, alături de o colegă. Cum au fost pedepsite
Benedetta Pilato FOTO Instagram

Două înotătoare italiene au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot. Ele au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore.

Cele două înotătoare italiene sunt Benedetta Pilato (20 de ani), campioană mondială la 100 m bras, în 2022, şi Chiara Tarantino (23 de ani).

„Având în vedere faptele relevate de anchetă şi cooperarea celor două sportive, care şi-au recunoscut vinovăţia, Comisia Disciplină a Federaţiei Italiene de Înot a decis să le suspende din toate activităţile pentru 90 de zile, cu efect imediat”, a declarat Federaţia Italiană de Înot într-un comunicat.

Această suspendare le va împiedica pe Benedetta Pilato şi pe Chiara Tarantino să concureze la Campionatele Europene de bazin scurt, care vor avea loc între 2 şi 7 decembrie la Lublin, în Polonia.

Cele două înotătoare au fost arestate de poliţia din Singapore pe 14 august, după ce au furat două produse cosmetice dintr-un magazin duty-free de pe aeroportul din Singapore. Ele au putut să se întoarcă în Italia pe 20 august, după intervenţia autorităţilor italiene.

Într-o declaraţie dată pe reţelele sale de socializare, după întoarcerea în Italia, Benedetta Pilato a explicat că a fost „implicată (în acest furt) împotriva voinţei sale”: „Din această experienţă, am învăţat lecţii importante despre prudenţă, responsabilitate individuală şi valoarea oamenilor din jurul meu”, a scris ea.

#Campioana mondiala, #furt, #aeroport, #singapore , #stiri din sport
